Βανκούβερ: 11 νεκροί από την επίθεση – Πέντε ετών το μικρότερο θύμα

Έντεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένα πεντάχρονο παιδί είναι τα θύματα της επίθεσης που σημειώθηκε σε φεστιβάλ στο Βανκούβερ, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 30χρονο από το Βανκούβερ, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και είναι γνωστός στις αρχές.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν οκτώ κατηγορίες ανθρωποκτονίας δεύτερου βαθμού, ενώ ενδέχεται να απαγγελθούν κι άλλες.

At least 11 people were killed and dozens injured when a man with a history of mental health issues rammed an SUV through a crowd at a Filipino community festival in the Canadian city of Vancouver, police said https://t.co/rrfx9lEYTg pic.twitter.com/F8xni46AGr — Reuters (@Reuters) April 27, 2025

Ο Κάι Τζι Άνταμ Λο εμφανίστηκε στο δικαστήριο και παραμένει υπό κράτηση.

Σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Βανκούβερ, Στιβ Ρέι, δήλωσε ότι δεκάδες ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, μερικά σοβαρά, και ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Ανέφερε επίσης ότι το μεγαλύτερο θύμα ήταν 65 ετών και το μικρότερο 5 ετών. Σύμφωνα με τις αρχές, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση και ότι ο 30χρονος που συνελήφθη έχει βαρύ ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There’s videos of the alleged suspect, I won’t be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1 — Karm Sumal (@KarmSumal) April 27, 2025

Η επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο στις οκτώ το βράδυ τοπική ώρα, όταν μέλη της φιλιππινέζικης κοινότητας συγκεντρώνονταν για να γιορτάσουν την Ημέρα του Λάπου Λάπου.

Επίθεση Βανκούβερ: «Υπήρχαν πτώματα παντού»

Η Άμπιγκεϊλ Αντίσο διηγήθηκε στην τοπική εφημερίδα Vancouver Sun ότι βρισκόταν μαζί με φίλους στο φεστιβάλ όταν άκουσε δυνατούς θορύβους και στη συνέχεια ουρλιαχτά.

«Υπήρχαν πτώματα. Είχαν συνθλιβεί. Ορισμένοι είχαν ήδη πεθάνει», είπε.

Ο Ντέιλ Σελίπε που βρισκόταν μαζί της σημείωσε ότι είδε παιδιά που είχαν τραυματιστεί.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το AFP έδειχναν ένα μαύρο όχημα SUV, το μπροστινό μέρος του οποίου έχει υποστεί μεγάλη ζημιά, να βρίσκεται σταματημένο σε δρόμο γεμάτο συντρίμμια. Λίγα μέτρα μακριά βρίσκονταν διασώστες που φρόντιζαν ανθρώπους που κείτονταν στο έδαφος.

#BREAKING

Canadian police say people killed after SUV plows into street festival in Vancouver. Driver in custody



Multiple people have been killed & injured after a driver plowed into a crowd at the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada, according to police reports.#Vancouver… pic.twitter.com/i4eMSZq5E8 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 27, 2025

«Δεν ξέρουμε ποιον να πρωτοβοηθήσουμε (...) Είναι συγκλονιστικό», είχε δηλώσει νωρίτερα η Τζεν Ιντάμπα-Καστανέτο, επικεφαλής ασφάλειας του φεστιβάλ, στον τοπικό ενημερωτικό ιστότοπο Vancouver Is Awesome, σημειώνοντας ότι είδε «πτώματα παντού».

«Έχω συγκλονιστεί και είμαι βαθιά λυπημένος για το τρομερό συμβάν στη σημερινή εκδήλωση για την Ημέρα του Λάπου Λάπου», σημείωσε ο δήμαρχος του Βανκούβερ στην ανάρτησή του.

«Η σκέψη μας βρίσκεται με όλους όσοι επλήγησαν και την φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

«Πενθούμε όλοι μαζί σας», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να μεταβεί στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας την Κυριακή για τις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις του.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με την φιλιππινέζικη κοινότητα και με όλα τα θύματα που είχε στο στόχαστρο αυτή η παράλογη επίθεση», σχολίασε στο X ο Πιερ Πουαλιέβρ, ο επικεφαλής των συντηρητικών και βασικός αντίπαλος του Μαρκ Κάρνεϊ, «εν αναμονή περισσότερων πληροφοριών» για τα κίνητρα του δράστη.

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τα θύματα και τις οικογένειές τους, όπως και την φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ», αντέδρασε παράλληλα στο X και ο ηγέτης της Αριστεράς Τζάγκμιτ Σινγκ.

Άγνωστα παραμένουν για την ώρα τα κίνητρα του δράστη.

Η επίθεση σημειώθηκε έναν χρόνο μετά την καταδίκη σε ισόβια του Καναδού Ναθάνιελ Βέλτμαν επειδή έριξε το φορτηγό του σε μια οικογένεια μουσουλμάνων σε δρόμο του Λόντον, στο Οντάριο, το 2021, σκοτώνονταν τέσσερις ανθρώπους. Πρόκειται για την πρώτη καταδίκη στον Καναδά που συνδέει τις θεωρίες περί ανωτερότητας της λευκής φυλής με την τρομοκρατία σε υπόθεση ανθρωποκτονίας.

