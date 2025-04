Καναδάς: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Βανκούβερ - Αναφορές για νεκρούς

Νεκροί και τραυματίες υπάρχουν στο Βανκούβερ του Καναδά, αφού αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος σε φεστιβάλ που διεξαγόταν στην περιοχή.

«Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με το Reuters, ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.

Εικόνες που μοιράστηκαν στα social media άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο δείχνουν περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ υπάρχουν και πεσμένοι άνθρωποι στο έδαφος.

Additional footage from the scene of the incident at the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada, in which an individual drove through a crowd of festivalgoers on a closed-off street, with reports right now suggesting 5-10 fatalities and well over a dozen injuries. The suspect is… pic.twitter.com/WNfYp9mXDh — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι μια ομάδα πεζών χτυπήθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Lapu Lapu, το οποίο γιορτάζει τον πολιτισμό των Φιλιππίνων.

#BREAKING: Mass-casualty event after an SUV plowed into a street festival in Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL — Insider Wire (@InsiderWire) April 27, 2025

#BREAKING

Canadian police say people killed after SUV plows into street festival in Vancouver. Driver in custody



Multiple people have been killed & injured after a driver plowed into a crowd at the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada, according to police reports.#Vancouver… pic.twitter.com/i4eMSZq5E8 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 27, 2025

Videos from the Vancouver Lapu Lapu Day attack…



One of my sources says the alleged assailant was a pro-Modi Indian Hindu extremist who deeply disliked Christians…



Sad and shocking if true!



Praying for everyone’s safety and wellbeing. pic.twitter.com/rBHXv676Zv — Kenneth Nygard (@KennethNygard1) April 27, 2025

Καναδάς: Η ανάρτηση της αστυνομίας για το αιματηρό περιστατικό

Η αστυνομία του Βανκούβερ, σε ανάρτησή της στο X, αναφέρει: «Ένας αριθμός ανθρώπων έχει σκοτωθεί και πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί μετά από πτώση αυτοκινήτου σε πλήθος σε ένα φεστιβάλ δρόμου στην E. 41st Avenue και Fraser. Ο οδηγός βρίσκεται υπό κράτηση. Θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς η έρευνα προχωρά».

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3 — Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025

Τα κίνητρα του δράστη δεν είναι γνωστά, προς το παρόν. Ο αριθμός των νεκρών αλλά και των τραυματιών δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός.

