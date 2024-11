Κίνα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε μαθητές έξω από σχολείο

Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στην Κίνα / SKAI (αρχείου)

Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μαθητές έξω από σχολείο στην Κίνα, προκαλώντας χάος και τρόμο.

Το συμβάν σημειώθηκε στην επαρχία Χουνάν, ενώ όπως μεταδίδουν τα τηλεοπτικά δίκτυα, υπάρχουν τραυματισμένοι μαθητές.

Το όχημα οδήγησε προς συγκεντρωμένο πλήθος ανθρώπων και έπεσε πάνω τους. Εκτός από μαθητές, έχουν τραυματιστεί και άνθρωποι που βρίσκοταν στο σημείο.

🇨🇳🚨‼️ BREAKING: A vehicle drove into a group of people at a primary school in Changde, China, injuring several individuals, including many children.



The driver was apprehended by the crowd following the incident.



Local authorities are investigating the situation. pic.twitter.com/cv6KEvDDff