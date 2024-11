Κίνα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη Τζουχάι στη νότια Κίνα.

A man rammed his car on purpose into a crowd at a sports center in Zhuhai, China. Bodies are seen across the road, as medical team rushes. 7 dead 30 injured so far pic.twitter.com/ND301b84RV

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία ένα όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς στο ύψος του αθλητικού κέντρου της περιφέρειας Σιανγκτζού στη Τζουχάι. Ο οδηγός τράπηκε σε φυγή, όμως μετά από λίγο η αστυνομία προσήγαγε και ανέκρινε έναν 62χρονο άνδρα.

🚨📢🇨🇳Crazy Drive



⚠️🗞️ In #Zhuhai, #China, a vehicle deliberately drove into a crowd at a sports center, resulting in at least 7 deaths and over 30 injuries.



The incident occurred while the city was hosting an #airshow.



The driver, a 62-year-old man, was detained, and the… pic.twitter.com/lfy2yRSKha