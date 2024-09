Τραγωδία στην Κίνα: Σχολικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε πλήθος – 11 νεκροί

Σχολικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς σε πόλη της Κίνας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε μαθητές.

At least 11 people died and 13 were injured after a school bus drove through a crowd outside a middle school in the eastern Chinese province of Shandong Tuesday morning. The driver of the bus has been detained and the cause of the incident is under investigation. (Photo: Weibo) pic.twitter.com/YtgYWAZyjK