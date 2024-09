Φλόριντα: Σαρώνει ο τυφώνας Helene – Τρεις νεκροί

Ο τυφώνας Helene έφτασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα) στη Φλόριντα, έχοντας ενισχυθεί στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμής κλίμακας Σαφίρ – Σίμσον.

«Με βάση δεδομένα του ραντάρ Ντόπλερ της NWS (σ.σ. της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας), το μάτι του κυκλώνα Helene έφθασε στην ξηρά στην περιοχή Μπιγκ Μπεντ, στη βόρεια Φλόριντα, περί τις 23:10» (σ.σ. τοπική ώρα· 06:10 ώρα Ελλάδος), διευκρίνισε το NHC.

Water beginning to come over walls off the beach in Indian Shores. Also, as the sheriff said earlier…someone is gonna “win a stupid prize…” #HurricaneHelene pic.twitter.com/jLISw266dt — Pinellas County Sheriff's Office (@SheriffPinellas) September 26, 2024

Ο τυφώνας συνοδεύεται από ανέμους έως και 215 χλμ. την ώρα και οι αρχές προειδοποιούν ότι μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά καταστροφικός.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων στο Μαϊάμι, προβλεπόταν να φέρει «καταστροφικό και θανατηφόρο» κύμα καταιγίδας σε ορισμένες περιοχές, καθώς και ισχυρούς, καταστροφικούς ανέμους.

This is incredible. Imagine being one of the last to cross the Howard Frankland Bridge before they closed it this afternoon. #Helene #TampaBay #Florida pic.twitter.com/gzAcE4rMUa — Paul Dellegatto⚡️FOX (@PaulFox13) September 27, 2024

Περισσότεροι από 1,1 εκατ. πολίτες στη Φλόριντα ήταν ήδη χωρίς ρεύμα από αργά το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με το PowerOutage.us, μαζί με άλλους περίπου 70.000 στην Τζόρτζια.

Φλόριντα: Τρεις νεκροί από τον τυφώνα «Helene»

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρεις θάνατοι που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες που έχει προκαλέσει ο τυφώνας Helene. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Γουίλερ της Τζόρτζια.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ντε Σάντις, επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε στην περιοχή της Τάμπα όταν μια πινακίδα κυκλοφορίας έπεσε πάνω σε όχημα.

Ο Ντε Σάντις δήλωσε, επίσης, ότι περίπου 3.500 άνδρες της Εθνικής Φρουράς ήταν σε ετοιμότητα για να ανταποκριθούν σε έκτακτες ανάγκες.

Ο διευθυντής του Κέντρου Τυφώνων, Μάικλ Μπρέναν, περιέγραψε το αναμενόμενο κύμα καταιγίδας κατά μήκος της βορειοδυτικής ακτογραμμής της Φλόριντα ως «ένα πραγματικά αβίωτο σενάριο».

NEW VIDEO: The storm surge is packing a punch! Here's a view from Cedar Key where around 10 feet of surge was expected. #Helene pic.twitter.com/IfZV940bbA — WeatherNation (@WeatherNation) September 27, 2024

«Μπορεί να καταστρέψει σπίτια, να μετακινήσει αυτοκίνητα και η στάθμη του νερού θα αυξηθεί πολύ γρήγορα με την προσέγγιση της Helene απόψε και θα μπορούσε να αποκόψει τις οδούς διαφυγής», δήλωσε ο Μπρέναν.

Φλόριντα: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια

Οι εξωτερικές ζώνες του τυφώνα άρχισαν να σφυροκοπούν ολόκληρη τη δυτική ακτή της Φλόριντα το πρωί της Πέμπτης. Στην περιοχή Big Bend νότια του Ταλαχάσι, τα νερά του Κόλπου ξεχείλισαν πάνω από τα φράγματα και πλημμύρισαν δρόμους.

Στην Αγία Πετρούπολη καταγράφηκαν ύψη κυμάτων ρεκόρ. Η Τάμπα, που βρίσκεται τώρα στην πίσω πλευρά της καταιγίδας, θα αρχίσει να βλέπει τις συνθήκες να βελτιώνονται.

Video from Tampa General Hospital showing their AquaFence withstanding the storm surge from Hurricane #Helene. #FLwx pic.twitter.com/aIKegz2Irm — The Hurricane Network (@TheHurricaneNet) September 27, 2024

Ο Ρον ντε Σάντις προειδοποίησε νωρίτερα τους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία το συντομότερο δυνατόν.

Στον Λευκό Οίκο, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών προέτρεψε τους πολίτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την απειλή από το κύμα καταιγίδας.

Η διοικήτρια της FEMA (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης) Ντιν Κρίσγουελ δήλωσε ότι οι περισσότεροι από τους 150 ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τον τυφώνα «Ίαν» το 2022 πέθαναν από πνιγμό.

Έκλεισαν αεροδρόμια στη Φλόριντα και ακυρώθηκαν πτήσεις

Αρκετά αεροδρόμια έκλεισαν λόγω του τυφώνα και οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν σχεδόν 1.300 πτήσεις, σύμφωνα με το FlightAware.

Η NASA μοιράστηκε βίντεο του τυφώνα όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, το οποίο δείχνει το μέγεθος της καταιγίδας καθώς αναδευόταν στον Κόλπο του Μεξικού το απόγευμα της Πέμπτης.

Φλόριντα: Οι θερμοκρασίες του νερού στον Κόλπο του Μεξικού θα ενισχύσουν την ένταση των φαινομένων

Το θερμό νερό στον Κόλπο του Μεξικού που έχει αγγίξει επίπεδα - ρεκόρ γι’ αυτή την εποχή θα λειτουργήσει σαν καύσιμο αεριωθούμενου αεροσκάφους για την ενίσχυση της καταιγίδας.

Ο Brian McNoldy, ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης στη Σχολή Θαλάσσιων, Ατμοσφαιρικών και Γεωεπιστημών Rosenstiel του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, σημείωσε πρόσφατα ότι το θερμικό περιεχόμενο των ωκεανών στον Κόλπο του Μεξικού είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Το θερμό νερό συντελεί στην ενίσχυση των τροπικών συστημάτων.

Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στην πορεία του τυφώνα «Helene» φτάνουν έως και 32 βαθμούς Κελσίου 2-3 βαθμούς πάνω από το κανονικό.

Αυτές οι θερμοκρασίες του νερού προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με το Climate Central.

Ο Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός στο σύνολό του έχει δει θερμοκρασίες - ρεκόρ το 2024, αποθηκεύοντας το 90% της υπερβολικής θερμότητας από την κλιματική αλλαγή που παράγεται από τη ρύπανση των αερίων του θερμοκηπίου.



