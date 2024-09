Ισπανία: Υπαίθρια ταυρομαχία με 3 νεκρούς - 3χρονη χτυπήθηκε στο πρόσωπο

Σοκαριστική ήταν η εξέλιξη μίας υπαίθριας ταυρομαχίας στην Ισπανία την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου. Ένας από τους ταύρους έσπσε οδόφραγμα και διέφυγε από αυτό, και σκότωσε έναν άνθρωπο ενώ τραυμάτισε άλλους τρεις. Ανάμεσα στους τραυματίες, ένα κορίτσι 3 χρονών.

Το περιστατικό συνέβη στο Τολέδο της Ισπανίας. Ο ταύρος έσπασε με τη δύναμή του μια πόρτα που είχε τοποθετηθεί μπροστά του ώστε να τον εμποδίζει και επιτέθηκε στον κόσμο με τα κέρατά του.

This bull was forced to run at a festival in Pantoja, Spain. He broke free, killing one and injuring three.

Bull runs and bullfights are DEADLY for both bulls and humans.

It's time to #banbullfighting.pic.twitter.com/nYl3KhZcsM