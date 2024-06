Πατέρας χτύπησε κωμικό, επειδή έκανε σεξιστικό αστείο για τον γιο του

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται ένας άνδρας να ανεβαίνει σε stage στην Ισπανία και να χτυπά με δύναμη γνωστό κωμικό.

Αφορμή για την επίθεση στάθηκε ένα «σεξιστικό» σχόλιο που έκανε ο κωμικός Χαϊμέ Καραβάκα στη φωτογραφία που ανέβασε το Σαββατοκύριακο ο μουσικός Αλμπέρτο Πουτζιλάνο με τον 3 μηνών γιο του. Ειδικότερα, ο μουσικός είχε ποστάρει μια φωτογραφία του μωρού με τη λεζάντα «το καμάρι μου». Κάτω από αυτή, έσπευσε να σχολιάσει ο κωμικός γράφοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να γίνει γκέι και όταν μεγαλώσει να βαρεθεί να γλείφει μαύρες ψ...».

Το σχόλιο αυτό εξόργισε τον ακροδεξιό μουσικό, ο οποίος του έγραψε: «Σε διαβεβαιώ ότι θα ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που είπες για τον 3 μηνών γιο μου και ότι θα ανακαλύψεις ότι η πραγματική ζωή δεν είναι στο Twitter».

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της Δευτέρας, ο Πουτζιλάνο πήγε στην παράσταση του Καραβάκα. Ενώ έκανε το act του, ο μουσικός σηκώθηκε, του επιτέθηκε και τον χτύπησε επί σκηνής.

«Νομίζεις ότι ο γιος μου θα τρώει το .... ενός μαύρου; Σε ηλικία τριών μηνών; Τι έγινε τώρα; Πες το μου κατάμουτρα», άρχισε να φωνάζει εξοργισμένος.

Comedian makes a joke sexualizing a 3 month old baby, the dad of the baby shows up at his show pic.twitter.com/G8cJZ5bvAD