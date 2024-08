Λουτρό αίματος στη Γερμανία - Επίθεση με μαχαίρι σε φεστιβάλ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις ή πέντε είναι σοβαρά τραυματισμένοι μετά από επίθεση με μαχαίρι εναντίον διερχόμενων στο Φεστιβάλ του Σόλινγκεν, στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, στη Γερμανία.

Ο δράστης με «αραβικά χαρακτηριστικά», σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε η εφημερίδα Bild, διαφεύγει τη σύλληψη ως τώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της αστυνομίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής επιθεωρητή της αστυνομίας Σάσα Κρέστα, ο δράστης δεν επέλεξε τα θύματα, στόχευε ωστόσο με το μαχαίρι του στον λαιμό τους.

«Τον δράστη αναζητούν ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις. Θέλουμε πραγματικά να τον συλλάβουμε. Ταυτόχρονα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες του εγκληματολογικού και καταθέσεις μαρτύρων», δήλωσε ο κ. Κρέστα.

«Δε θέλουμε να πιστέψουμε αυτό που βλέπουμε εδώ στον τόπο του εγκλήματος. Είναι θλιβερό. Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να προσευχηθούμε να τα καταφέρουν οι σοβαρά τραυματίες», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον επιθεωρητή Κρέστα στο Ντίσελντορφ.

Σε βίντεο που ανεβαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκεπασμένοι με λευκό σεντόνι.

