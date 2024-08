Σκύλος έπεσε από τον 5ο όροφο και σκότωσε 4χρονο κοριτσάκι

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα κοριτσάκι τεσσάρων ετών στην Ινδία, όταν ένας σκύλος έπεσε από τον πέμπτο όροφο κτιρίου και προσγειώθηκε πάνω της.

Σε βίντεο που έχει καταγράψει το τραγικό συμβάν, φαίνεται η μικρή που περπατούσε με τη μαμά της σε έναν στενό δρόμο στην πόλη Thane, όταν ξαφνικά ο σκύλος, ράτσας, golden retriever προσγειώθηκε ακριβώς πάνω στο κοριτσάκι.

#Thane: A dog fell on a 3-year-old girl from the 5th floor, the girl died, the entire incident in Mumbra was captured on CCTV.



The dog is a Golden Retriever, the dog is also injured.