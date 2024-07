Το Ισραήλ «χτύπησε» τη Βηρυτό με στόχο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ένα πλήγμα στη Βηρυτό, σε αντίποινα για την επίθεση στα Υψώματα του Γκολάν, όπου σκοτώθηκαν 12 παιδιά.

Σκηνές αμέσως μετά το πλήγμα του Ισραήλ στη Βηρυττό με στόχο στέλεχος της Χεζμπολάχ

Initial report- the IDF carried out a targeted strike in Beirut, on the commander responsible for the murder of the children in Majdal Shams and the killing of numerous additional Israeli civilians. At the moment, there are no changes in the Home Front Command defensive… pic.twitter.com/ja9PRE0cZM