«Ουρλιαχτά και μετά σιωπή» - Πώς σκότωσε την οικογένεια παρουσιαστή του BBC

Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης ο άνδρας που φέρεται να δολοφόνησε με βαλλίστρα τη σύζυγο και τις δύο κόρες του σχολιαστή αγώνων του BBC, John Hunt, μέσα στο σπίτι τους στη Βρετανία.

Όπως μεταδίδει ο Guardian ο 26χρονος Kyle Clifford εντοπίστηκε στην περιοχή Enfield μετά από πολύωρο ανθρωποκυνηγητό από τις αρχές. Φέρεται, μάλιστα, να ήταν τραυματισμένος, όχι από πυρά αστυνομικών, αλλά από τη βαλλίστρα που είχε μαζί του και χρειάστηκε η μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγο και τις δύο κόρες του σχολιαστή του BBC στη Βρετανία - Facebook

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, φαίνεται ο δράστης να φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος μετά την τριπλή δολοφονία, κουβαλώντας ένα μεγάλο αντικείμενο, τυλιγμένο με ένα λευκό σεντόνι.

A manhunt is under way for 26-year-old suspect Kyle Clifford after three women were killed in Bushey, Hertfordshire.



Police have urged the public not to approach Mr Clifford 🔗 https://t.co/HvwC1SrirN pic.twitter.com/mfLjNo2leU