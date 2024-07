Γάζα: Νέο αιματοκύλισμα – Βομβάρδισαν σχολείο

Δεν έχει τέλος το αιματοκύλισμα στη Λωρίδα της Γάζας, με το Ισραήλ να συνεχίζει τους βομβαρδισμούς εναντίον αμάχων. Σύμφωνα με τη Χαμάς, 29 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό σχολείου που φιλοξενεί εκτοπισμένους στα νότια της περιοχής.

Το σχολείο βρίσκεται στην πόλη Αμπάσαν, κοντά στη Χαν Γιούνις. Το Al Jazzera έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της αεροπορικής επιδρομής, που δείχνει ότι εκείνη την ώρα στο προαύλιο του σχολείου έπαιζαν μπάλα μικρά παιδιά.

Al Jazeera releases the video of the actual moment the israelis chose to bomb Awda school in Abasan in Khan Yunis: they were playing football pic.twitter.com/UjY3BPxeTl