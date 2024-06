Νέα σφαγή στη Γάζα: Βομβάρδισαν σχολείο του ΟΗΕ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι προχώρησαν σε βομβαρδισμό εναντίον σχολείου του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στη Γάζα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 37 άνθρωποι. Σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης της κυβέρνησης του Ισραήλ, στο εσωτερικό του σχολείου ήταν, κατ’ αυτές, εγκατεστημένη «βάση» του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

«Μαχητικά αεροσκάφη (...) διεξήγαγαν πλήγμα ακριβείας εναντίον βάσης της Χαμάς εγκατεστημένης στο εσωτερικό σχολείου της UNRWA στην περιοχή Νουσέιρατ», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, προσθέτοντας πως σκοτώθηκαν «πολλοί τρομοκράτες».

«Τρομοκράτες της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ που ανήκαν στις δυνάμεις Νούχμπα κι είχαν συμμετάσχει στη φονική επίθεση εναντίον κοινοτήτων του νότιου Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου επιχειρούσαν εκεί. Οι τρομοκράτες διηύθυναν την εκστρατεία τρόμου που διεξάγουν από την περιοχή του σχολείου και (...) το χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο», διαβεβαίωσαν.

Η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς έκανε λόγο για τουλάχιστον 27 νεκρούς και δεκάδες άλλους τραυματίες στον βομβαρδισμό στον καταυλισμό προσφύγων στη Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Μεγάλος αριθμός μαρτύρων (σ.σ.: νεκρών) και τραυματιών συνεχίζει να φθάνει στο νοσοκομείο των Μαρτύρων του Αλ Ακσά», στη Ντέιρ αλ Μπάλα, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου και μέσων ενημέρωσης της Χαμάς, κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό πως διέπραξε «φρικιαστική σφαγή».

Ιατρικές πηγές στη Γάζα που επικαλείται το Γερμανικό Πρακτορείο ανέβασαν τον απολογισμό των θυμάτων σε τουλάχιστον 62 νεκρούς, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, νωρίτερα τη νύχτα το νοσοκομείο στη Ντέιρ αλ Μπάλα αντιμετώπισε «βλάβη σε μια από τις γεννήτριες», γεγονός που απειλεί να περιπλέξει τη νοσηλεία ευάλωτων ασθενών και να προκαλέσει «ανθρωπιστική καταστροφή».

Γάζα: Οσμή αίματος

Ήδη πριν από τον βομβαρδισμό στη Νουσέιρατ, στο νοσοκομείο αυτό είχαν διακομιστεί από προχθές Τρίτη τουλάχιστον 70 νεκροί και πάνω από 300 τραυματίες, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, έπειτα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε κεντρικές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (Médecins sans Frontières, MSF).

«Η οσμή του αίματος στην αίθουσα του τμήματος επειγόντων περιστατικών το πρωί ήταν ανυπόφορη. Τραυματίες κείτονταν παντού, στο πάτωμα, έξω... Έφερναν πτώματα μέσα σε πλαστικές σακούλες. Η κατάσταση είναι αφόρητη», τόνισε η Κάριν Χάστερ, συντονίστρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανάρτηση των MSF στο X.

Το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), υπηρεσία που διαχειρίζεται σχεδόν το σύνολο της βοήθειας που διανέμεται στη Λωρίδα της Γάζας, αντιμετώπισε διπλωματική θύελλα και έφθασε στα πρόθυρα της διάλυσης όταν το Ισραήλ κατήγγειλε τον Ιανουάριο πως κάπου δώδεκα από τους 13.000 υπαλλήλους του στον θύλακο ενεπλάκησαν στη φονική έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον του νότιου Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα αυτού του πολέμου, ο οποίος διανύει πλέον τη 244η ημέρα του.

Οι ισραηλινές κατηγορίες οδήγησαν τουλάχιστον δεκαπέντε βασικούς χορηγούς της UNRWA, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Βρετανίας, να αναστείλουν τη χρηματοδότησή τους, θέτοντας σε κίνδυνο τις προσπάθειες να παραδοθεί βοήθεια στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας. Πάντως αρκετές από τις χώρες αυτές αποφάσισαν σταδιακά να αποκαταστήσουν τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας, όπως σκανδιναβικά κράτη, η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Γαλλία και ο Καναδάς.

Με άρθρο του που δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή στην εφημερίδα New York Times, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, ο Ελβετός διπλωμάτης Φιλίπ Λαζαρινί, κάλεσε το Ισραήλ να βάλει τέλος στην «εκστρατεία» του εναντίον του UNRWA.

Γάζα: Άκαρπες οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός

Έπειτα από οκτώ μήνες πολέμου, η Αίγυπτος, οι ΗΠΑ και το Κατάρ, μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα μέρη, συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν μια εβδομάδα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρουσίασε οδικό χάρτη που προτάθηκε, κατ’ αυτόν, από την ισραηλινή πλευρά.

Προβλέπει, σε πρώτη φάση, πλήρη κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από πυκνοκατοικημένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας για έξι εβδομάδες, την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων, ιδίως γυναικών και αρρώστων, και την αποφυλάκιση παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Σύμφωνα με πηγή ενήμερη για τις διαπραγματεύσεις, έγινε χθες στη Ντόχα συνάντηση «του πρωθυπουργού του Κατάρ, του επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών και της Χαμάς» για να συζητηθεί η πιθανή «συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και η ανταλλαγή ομήρων και αιχμαλώτων».

Οι αλληλοαντικρουόμενες αξιώσεις στις οποίες εμμένουν οι αντιμαχόμενες πλευρές δεν αφήνουν πολλά περιθώρια ελπίδας για την εφαρμογή του σχεδίου που παρουσίασε ο κ. Μπάιντεν.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ δεν έχει πάψει να επαναλαμβάνει πως σκοπός της είναι να καταστρέψει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις ισραηλινές αρχές, στις ΗΠΑ και στην ΕΕ.

Ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, επανέλαβε χθες τις απαιτήσεις του κινήματος, το οποίο θα μελετήσει «σοβαρά και θετικά» κάθε πρόταση βασισμένη στην «πλήρη αναστολή» της επίθεσης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, την «πλήρη απόσυρση» τους από τη Λωρίδα της Γάζας και «ανταλλαγή αιχμαλώτων».

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν η άνευ προηγουμένου έφοδος παλαιστίνιων μαχητών στο νότιο Ισραήλ είχε αποτέλεσμα 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στα πιο πρόσφατα επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από τους ακόμη 251 ανθρώπους που απήχθησαν κι οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, 120 θεωρείται πως παραμένουν ακόμη όμηροι εκεί, πλην όμως 41 από αυτούς πιστεύεται πως είναι νεκροί, τουλάχιστον κατά τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 36.586 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν καταδίκασε χθες τον «πλήρη αφανισμό του άμαχου πληθυσμού» στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε δημοσιογράφους πρακτορείων ειδήσεων, συμπεριλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου.

Γάζα: Ετοιμάζεται μεγάλη επιχείρηση στο βόρειο μέτωπο

Στο λεγόμενο βόρειο μέτωπο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του είναι «έτοιμες για πολύ εντατική επιχείρηση» στην περιοχή των συνόρων με τον Λίβανο, όπου οι ανταλλαγές πυρών με τη λιβανική Χεζμπολά, πρακτικά καθημερινές από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, εντείνονται τις τελευταίες ημέρες.

Αντιδρώντας στις δηλώσεις του κ. Νετανιάχου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποίησε εναντίον «κλιμάκωσης» στον Λίβανο, υπογραμμίζοντας πως θα «έβλαπτε σημαντικά την ασφάλεια» του Ισραήλ και «τη σταθερότητα στην περιφέρεια».

Από την πλευρά του, ο ΟΗΕ εξέφρασε «μεγάλη ανησυχία» για την κατάσταση στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ καλώντας τα μέρη να προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση.

Τις πρώτες πρωινές ώρες ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας που προειδοποιούν για ρουκέτες, ή πυραύλους, στη Μετούλα, πόλη πάνω στη μεθόριο.



