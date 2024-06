Πυροβολισμοί στο Οχάιο: Ένας νεκρός και 26 τραυματίες

Πυροβολισμοί έπεσαν σε δρόμο στο Άκρον του Οχάιο στης ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνδρας και να τραυματιστούν άλλοι 26 άνθρωποι, νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με Associated Press, οι πυροβολισμοί έπεσαν μετά τα μεσάνυχτα κοντά στη λεωφόρο Kelly Avenue και την 8η λεωφόρο.

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για έναν 27χρονο άνδρα που σκοτώθηκε, ενώ δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία του Άκρον και ένας εκπρόσωπος του γραφείου του δημάρχου δεν απάντησαν αμέσως σε ηλεκτρονικό μήνυμα του AP που ζητούσε πρόσθετες πληροφορίες.

Twenty-seven (yes 27) people shot just after midnight at one location on Kelly Avenue near 8th in Akron. Akron police say of those 27 one is dead. They have no suspect info and are asking for tips. I've been working the scene since 1am. More as I learn it and on @WEWS pic.twitter.com/gTGLHjJg6q