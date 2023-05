Νέα Υόρκη: Έπνιξαν μέσα στο μετρό άνδρα που μιμούταν τον Michael Jackson

Μαζικές κινητοποιήσεις στο μετρό της Νέας Υόρκης για τη δολοφονία του Jordan Neely / Βίντεο AP

Σοκάρει η δολοφονία ενός άστεγου άνδρα με ψυχιατρικά προβλήματα στο μετρό της Νέας Υόρκης. Ο Jordan Neely ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στον κόσμο, καθώς μιμούταν με εξαιρετικό τρόπο τον Michael Jackson για να βγάλει τα προς το ζην.

Συγκλονισμένη είναι η Νέα Υόρκη από τη φρικτή δολοφονία του Jordan Neely. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατός του επήλθε από ασφυξία, μετά από κεφαλοκλείδωμα.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στο μετρό. Ο 30χρονος άστεγος μίμος του Μάικλ Τζάκσον βρισκόταν μέσα σε τρένο και φώναζε ότι πεινούσε και ότι ήταν έτοιμος να πεθάνει. Τότε τρεις άνδρες του επιτέθηκαν και τον ακινητοποίησαν, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Jordan Neely performing as Michael Jackson which he liked to do. He was killed yesterday after a man held him in a chokehold for 15 min while two other men helped hold him down pic.twitter.com/sSulAmEQB8

Σε βίντεο που που τράβηξε δημοσιογράφος, φαίνεται ο 30χρονος να βρίσκεται ακινητοποιημένος στο έδαφος από τρεις άνδρες. Ο ένας, βετεράνος πεζοναύτης, τον κρατούσε κάνοντάς του κεφαλοκλείδωμα για τουλάχιστον τρία λεπτά, με τον Jordan να προσπαθεί μάταια να απελευθερωθεί. Ένας δεύτερος επιβάτης κρατούσε τα χέρια του, ενώ ο τρίτος τον κρατούσε από τους ώμους.

This is Jordan Neely, a homeless Black man with a history of mental illness, being choked to death by an ex marine for allegedly yelling at passengers.



NYPD let his killer go.



Imagine a Black ex marine choking a homeless white man to death and police letting him walk away. pic.twitter.com/fm776Z6vEf