Ρωσία: Λήξη συναγερμού στην Αγία Πετρούπολη για το «ύποπτο αντικείμενο»

Ξανάρχισαν οι πτήσεις με προορισμό το αεροδρόμιο Πούλκοβα της Αγίας Πετρούπολης, μετά την προσωρινή αναστολή τους λόγω «ύποπτου ιπτάμενου αντικειμένου».

Νωρίτερα, την προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεων με προορισμό το αεροδρόμιο Πούλκοβα της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή.

Πάντως, δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο για τους λόγους της αναστολής του συναγερμού ή για τον τρόπο έρευνας του άγνωστου αντικειμένου.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως εντοπίστηκε στην περιοχή ιπτάμενο αντικείμενο η ταυτότητα του οποίου ήταν άγνωστη, πιθανόν τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο δήμος της Αγίας Πετρούπολης, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας, ανέφερε μέσω Telegram πως όλες οι πτήσεις ανεστάλησαν ως τουλάχιστον τις 12:00 (τοπική ώρα· 11:00 ώρα Ελλάδας), χωρίς να διευκρινίζει τον λόγο.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε πως ο εναέριος χώρος σε ακτίνα 200 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο Πούλκοβα θα παρέμενε κλειστός ως τις 13:20 (12:20), επικαλούμενο πηγή που δεν κατονόμασε.

Several St. Petersburg bound flights have turned around and are diverting. According to media reports unidentified objects have been spotted in the airspace around St. Petersburg. pic.twitter.com/YxldKYyv6n