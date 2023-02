Τουρκία: Τουλάχιστον έξι νεκροί από τους νέους σεισμούς στο Χατάι

Η στιγμή που ο νέος σεισμός «χτυπάει» την επαρχία Χατάι στην Τουρκία - Reuters

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης που ζουν οι κάτοικοι στη νοτιοανατολική Τουρκία μετά από το νέο χτύπημα του Εγκέλαδου, χθες, Δευτέρα με δύο διαδοχικούς σεισμούς σε διάστημα μόλις τριών λεπτών.

Ο πρώτος σεισμός, 6,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 19:04 (ώρα Ελλάδος) στη νότια επαρχία Χατάι, η οποία επλήγη όσο καμία άλλη και από τους φονικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην τοποθεσία Ντεφνέ, 14 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντιόχειας και 70 χλμ. βόρεια της Λατάκιας στη Συρία. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χλμ.

Τρία λεπτά αργότερα στις 19:07 (ώρα Ελλάδος), σημειώθηκε και δεύτερος σεισμός, μεγέθους 5,8 Ρίχτερ και πάλι κοντά στην Αντιόχεια, στην πόλη Σαμαντάγ. Λίγα λεπτά αργότερα στο ίδιο σημείο ακολούθησε και τρίτος σεισμός 5,2 Ρίχτερ.

Δύο νέοι σεισμοί σημειώθηκαν στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας ολοκληρώνοντας έτσι την καταστροφή στη συγκεκριμένη περιοχή - AP

Σεισμός: Τουλάχιστον έξι οι νεκροί

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους νέους σεισμούς και 294 τραυματίστηκαν. Από τους τραυματίες οι 18 είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ εκκενώθηκε νοσοκομείο στην πόλη Ισκεντερούν στα βόρεια της επαρχίας Χατάι.

One person was rescued injured from the rubble of an apartment building that collapsed in the latest Hatay-based 6.4 and 5.8 magnitude earthquakes, while the search for 3 people continues



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/zoVQxHCCtd — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 20, 2023

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί στη Συρία, την Κύπρο και τον Λίβανο. Ειδικά στη Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπάρχουν περισσότεροι από 500 τραυματίες στα βορειοδυτικά.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην πόλη Σαμαντάγ, ενώ κατέρρευσαν τα λίγα κτίρια που έστεκαν όρθια μετά από τους προηγούμενους σεισμούς. Οι κάτοικοι άλλωστε είχαν εγκαταλείψει το μεγαλύτερο μέρος της πόλης μετά από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου.

Από τις τρεις νέες σεισμικές δονήσεις έξι ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - AP

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Anadolu, ένας άνθρωπος απεγκλωβίστηκε από κτίριο που κατέρρευσε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση ακόμα τριών ατόμων.

Σεισμός: Πανικός μετά το νέο χτύπημα του Εγκέλαδου

Μετά τους δύο νέους σεισμούς ο πανικός και ο τρόμος ξύπνησε και πάλι στο Χατάι. Μεγάλα σύννεφα σκόνης σηκώθηκαν από τα κτίρια που κατέρρευσαν στην ήδη ισοπεδωμένη πόλη.

Buildings damaged and destroyed in latest Hatay-based 6.4 and 5.8 magnitude earthquakes are inspected by Bayraktar TB2 UAVs belonging to the Turkish General Directorate of Security



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/7XuPPysaq2 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 21, 2023

Σύμφωνα με το BBC υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ βίντεο από την ώρα των τριών νέων σεισμών δείχνει τους κατοίκους να τρέχουν πανικοβλημένοι για να γλιτώσουν.

Στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας, η Αντιόχεια και το Καχραμανμαράς έχουν ισοπεδωθεί από τους σεισμούς - AP

Η Μούνα αλ Ομάρ, κάτοικος Αντιόχειας, είπε πως την ώρα του σεισμού βρισκόταν σε σκηνή που έχει στηθεί σε πάρκο της πόλης.

«Νόμιζα ότι η γη θα ανοίξει κάτω από τα πόδια μου», είπε κλαίγοντας, κρατώντας τον 7χρονο γιο της στην αγκαλιά της. «Θα γίνει κι άλλος μετασεισμός;» διερωτήθηκε.

Σε μια πλατεία, ο Άλι Μαζλούμ, ένας 18χρονος Σύρος, που ζει στην Αντιόχεια εδώ και 12 χρόνια, είπε ότι βρισκόταν μαζί με τους διασώστες της AFAD που αναζητούσαν τα πτώματα των συγγενών του, όταν σημειώθηκε ο νέος σεισμός.

Η ανθρωπιστική κρίση στην Τουρκία μετά από τους σεισμούς είναι ανυπολόγιστη - AP

«Μας αιφνιδίασε, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Αρπαχτήκαμε ο ένας από τον άλλο και ακριβώς μπροστά μας οι τοίχοι άρχισαν να καταρρέουν. Είχαμε την εντύπωση ότι η γη θα άνοιγε στη μέση και θα μας κατάπινε», είπε.

A 6.4 magnitude earthquake hit the Turkish city of Hatay once again No major damage has been reported yet🇹🇷

Very disturbing news 💔 may Allah protect our brothers & sisters in Turkey



#Turkey #earthquake #Hatay #Syria pic.twitter.com/3zEhkkw541 — Ahsan Khan (@AhsanKh15041654) February 20, 2023

Σε μικρή απόσταση, μια μπουλντόζα προσπαθούσε να απομακρύνει τα χαλάσματα από μια λεωφόρο. «Αυτό εκεί μόλις έπεσε», είπε ένας διασώστης, δείχνοντας ό,τι απέμεινε από ένα κτίριο.

Ο Άλι Μαζλούμ, αναζητά ακόμη το πτώμα της αδελφής του και της οικογένειάς της. Οι τουρκικές αρχές έχουν σταματήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων σε όλες τις άλλες επαρχίες, εκτός από το Καχραμάνμαρας και το Χατάι, αφού οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες, 14 ημέρες μετά τον σεισμό, έχουν εξανεμιστεί.



