Συρία: Του δίνουν νερό από καπάκι - Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Συγκλονιστικά στιγμιότυπα παιδιών και μωρών που βγήκαν ζωντανά μετά από ώρες εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια

Και την πιο σκληρή καρδιά συγκινούν οι εικόνες και οι τραγικές ιστορίες που κάνουν τον γύρο του πλανήτη από τις σεισμόπληκτες περιοχές στην Τουρκία και τη Συρία. Μέσα στα ερείπια εγκλωβισμένα παιδιά υποφέρουν, ενώ άλλα δεν τα κατάφεραν και πέθαναν. Στον μικρό Mohammad, που δίνει πραγματική μάχη στα χαλάσματα της Συρίας, δίνουν νερό σταγόνα σταγόνα από καπάκι μπουκαλιού.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τους σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία.

Ανάμεσα στους αμέτρητους παγιδευμένους στα χαλάσματα βρίσκονται και πολλά παιδιά που παλεύουν να κρατηθούν ζωντανά.

Ένα από αυτά, πίνει νερό από καπάκι μπουκαλιού, την ώρα που τουρκική ομάδα έρευνας και διάσωσης προσπαθεί να το βοηθήσει.

Πρόκειται για ένα μικρό αγόρι από τη Συρία, τον μικρό Mohammad που εγκλωβίστηκε κάτω από ερείπια στην Αντάκια, νότια της Τουρκίας.

Turkish search and rescue team trying to help and give water to a small Syrian boy (Mohammad) who stuck under rubbles in #antakya , south of #turkey. #TurkeyEarthquake

Source: social media pic.twitter.com/xZ5Ut3eVJ2