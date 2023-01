Ήχοι από ερωτική ταινία στον αέρα του BBC - Η «συγνώμη» στους τηλεθεατές

Με ένα πρωτόγνωρο γεγονός στα χρονικά του BBC ήρθαν αντιμέτωποι οι τηλεθεατές της εκπομπής «Match of the Day», με παρουσιαστή τον Γκάρι Λίνεκερ.

Την ώρα που ο παρουσιαστής σχολίαζε τον επικείμενο αγώνα ακούγονταν ήχοι από ερωτική ταινία, με τον ίδιο σαστισμένο να σχολιάζει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

wayne lineker must be in the bbc studio 😅 pic.twitter.com/usqB4ESuU7

Όπως έγινε τελικά γνωστό, κάποιος είχε κολλήσει με ταινία πίσω από το κάθισμά του Λίνεκερ ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο είχε ρυθμίσει ως ring tone... επιφωνήματα από ροζ ταινία. Όπως αποκαλύφθηκε, πίσω από το κόλπο ήταν ο φαρσέρ του YouTube, Ντάνιελ Τζάρβις.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je