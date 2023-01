Γερμανία: 17χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα την καθηγήτρια του

Ένας 17χρονος φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου μια καθηγήτριά του σε επαγγελματική σχολή στην πόλη Ιμπενμπύρεν της δυτικής Γερμανίας, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Η 55χρονη καθηγήτρια ήταν μόνη της σε μια αίθουσα όταν ο 17χρονος φέρεται να της επιτέθηκε με μαχαίρι, σύμφωνα την αστυνομία του Μύνστερ, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

An einer Berufsschule in Ibbenbüren ist am Nachmittag eine Lehrerin erstochen worden. Ein 17-Jähriger ist dringend tatverdächtig. https://t.co/yjlMR13xBw