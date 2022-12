Αγρότης με 102 παιδιά σταματά να μεγαλώνει την οικογένεια λόγω... ακρίβειας

Ένας πολύγαμος 67χρονος αγρότης από την Ουγκάντα έχει 102 παιδιά και 568 εγγόνια από 12 συζύγους, ωστόσο αποφάσισε να σταματήσει να προσθέτει μέλη στην οικογένεια του λόγω…ακρίβειας.

Σημειώνεται ότι ο πολύγαμος αγρότης ζήτησε από τις συζύγους του να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της αντισύλληψης, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις που επιτάσσει μια οικογένεια τέτοιου…μεγέθους, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun.

Musa Hasahya, the man believed to be Butaleja district’s most polygamous man has cried out for help saying his big family has become a 'big burden'.

