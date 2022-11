Κωνσταντινούπολη: Το PKK αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη στην επίθεση

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Αρνείται την εμπλοκή του στην τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη το PKK, την ώρα που η ύποπτη φέρεται να ομολόγησε την πράξη της.

Η ένοπλη αυτονομιστική οργάνωση των Κούρδων της Τουρκίας, Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), διέψευσε, με δήλωσή της, πως είχε οποιαδήποτε ανάμιξη στη βομβιστική επίθεση της Κυριακής.

Ωστόσο, νωρίτερα, η νεαρή γυναίκα, που συνελήφθη, ομολόγησε την πράξη της, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η τουρκική αστυνομία.

BREAKING: Bomb explodes in #Taksim Square, heart of busiest touristic venues in #Istanbul & #Turkey



Horrific scenes in the aftermath of the explosion. May Allah protect the people of Turkey, grant all the injured a fully swift recovery & the deceased jannatul firdous Ameen! 🤲🏻🇹🇷 pic.twitter.com/oqmOztjnce