Κωνσταντινούπολη: Μια Ελληνίδα ανάμεσα στους τραυματίες από την έκρηξη

H στιγμή που οι τουρκικές ειδικές δυνάμεις εισβάλλουν και συλλαμβάνουν τη Σύρια, που θεωρείται βασική ύποπτη για την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη / Βίντεο από twitter - ismailumut

Μια Ελληνίδα βρίσκεται ανάμεσα στους τραυματίες από την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη, με απολογισμό 6 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα γυαλιού και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο.

«Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των τουρκικών αρχών, μεταξύ των τραυματιών από την χθεσινή έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη, είναι Ελληνίδα, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσμα γυαλιού και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της πόλης. Οι προξενικές αρχές παρέχουν κάθε δυνατή αρωγή», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Τουρκίας από τους συνολικά 81 τραυματίες από την έκρηξη, οι 55 έχουν πάρει εξιτήριο αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Από τους 26, που συνεχίζουν να νοσηλεύονται, οι πέντε βρίσκονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Μια γυναίκα από τη Συρία, η Αχλάμ Αλμπαχασίρ, είναι η βασική ύποπτη για την έκρηξη.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Κωνσταντινούπολης, η γυναίκα συνελήφθη και «ομολόγησε ότι εκπαιδεύτηκε ως ειδικός αξιωματικός από την τρομοκρατική οργάνωση του ΡΚΚ και ότι μπήκε στην χώρα παράνομα από την Αρφίν».

Η Αχλάμ Αλμπαχασίρ από τη Συρία, η οποία συνελήφθη ως ύποπτη για την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη / Φωτογραφία από twitter - ragipsoylu

Η αστυνομία αναφέρει ότι «η τρομοκράτης του ΡΚΚ πήρε την εντολή για την Κωνσταντινούπόλη από το αρχηγείο που βρίσκεται στο Κομπάνι της Συρίας και παραδέχθηκε ότι πυροδότησε τη βόμβα στις 16:20 της Κυριακής (13/11)».

Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης, το οποίο - σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές - δείχνει τη βασική ύποπτη, που συνελήφθη, να φεύγει τρέχοντας από το σημείο / Βίντεο από twitter - ragipsoylu

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η γυναίκα ταυτοποιήθηκε μετά έλεγχο του υλικού, που κατέγραψαν 1.200 κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται η γυναίκα να αφήνει τη βόμβα στο σημείο της έκρηξη.

«Καταλήξαμε ότι το άτομο αυτό έφυγε από το σημείο της έκρηξης με ταξί και κατεύθυνθηκε στην περιοχή Εσενλέρ. Ακολούθησε επιχείρηση σε 21 διευθύνσεις για τις οποίες είχαμε στοιχεία ότι οι ένοικοι τους είχαν επαφές με το άτομο αυτό. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αυτής συνελήφθησαν 46 άτομα και από τις ανακρίσειες οδηγηθήκαμε στο ότι το άτομο που άφησε τη βόμβα ζούσε στην περιοχή Küçükçekmece», αναφέρει η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης.

Η γυναίκα από τη Συρία ταυτοποιήθηκε - σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές - μετά έλεγχο του υλικού, που κατέγραψαν 1.200 κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται η γυναίκα να αφήνει τη βόμβα στο σημείο της έκρηξη - Φωτογραφία από twitter

Μάλιστα, δόθηκαν και πλάνα από τη σύλληψη της γυναίκας, με τις ειδικές δυνάμεις να διακρίνονται να εισβάλλουν στην οικία της και να της περνούν χειροπέδες. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν στο σπίτι της ένα όπλα και χρήματα, μεταξύ άλλων.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού δε δίστασε να εμπλέξει και την Ελλάδα, λέγοντας πως εάν δεν είχαν συλλάβει τη γυναίκα, θα είχε προλάβει να έρθει στη χώρα μας.

«Αν δεν την είχαμε πιάσει, θα είχε περάσει στην Ελλάδα» δήλωσε ο Σοϊλού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρχές έχουν στα χέρια τους και ηχητικό ντοκουμέντο που αποδεικνύει ότι το PKK (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν) είχε δώσει εντολή να δολοφονηθεί η δράστης προκειμένου να μη συλληφθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό έχουν συλληφθεί ακόμη αυτός που οργάνωσε την έκρηξη και «αυτός που έδωσε την εντολή να δολοφονηθεί ο τρομοκράτης».

