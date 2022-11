Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθη μία ύποπτη - Η μικρή Εκρίν ανάμεσα στα θύματα

Βίντεο από τη φονική έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται το άτομο που πιστεύεται ότι κρύβεται πίσω από τη φονική έκρηξη στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Η κυβέρνηση της Τουρκίας «ρίχνει» τις ευθύνες της τραγωδία στο PKK, ενώ προχώρησε στη σύλληψη συνολικά 22 ατόμων.

BREAKING: Bomb explodes in #Taksim Square, heart of busiest touristic venues in #Istanbul & #Turkey



Horrific scenes in the aftermath of the explosion. May Allah protect the people of Turkey, grant all the injured a fully swift recovery & the deceased jannatul firdous Ameen! 🤲🏻🇹🇷 pic.twitter.com/oqmOztjnce — Majid Freeman (@Majstar7) November 13, 2022

Το πρόσωπο που φέρεται να άφησε τη βόμβα που σκότωσε έξι ανθρώπους - ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά - και τραυμάτισε άλλους 81 στον πολυσύχναστο πεζόδρομο Ιστικλάλ, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης την Κυριακή συνέλαβε η αστυνομία. Την ανακοίνωση έκανε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu στο Twitter.

Τουλάχιστον έξι άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 81 τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη στον κεντρικό πεζόδρομο της Κωνσταντινούπολης - AP Photo/Can Ozer

«Το πρόσωπο που τοποθέτησε τη βόμβα συνελήφθη. Βάσει των συμπερασμάτων μας, η τρομοκρατική οργάνωση PKK είναι υπεύθυνη για την έκρηξη της βόμβας», πρόσθεσε ο Σοϊλού, ρίχνοντας την ευθύνη της βομβιστικής επίθεσης στο PKK.

Κωνσταντινούπολη: Αυτά είναι τα θύματα από τη φονική έκρηξη

Οι αρχές της Τουρκίας δημοσιοποίησαν τα στοιχεία των θυμάτων, εκ των οποίων δύο παιδιά, μια 9χρονη και ένας 15χρονος.

Οι νεκροί είναι οι ακόλουθοι:

Η 38χρονη Αρζού Οζόι και η κόρη της Γιαγκμούρ Ουκάρ ηλικίας 15 ετών

και η Ο Γιουσούφ Μεϊντάν και η ανήλικη κόρη του Εκρίν

και η Ο 40χρονος Αντέμ Τοπκάρα και η 27χρονη σύζυγός του Μουκαντές Ελίφ Τοπκάρα

Ο πατέρας της 9χρονος εργαζόταν στο υπουργείο Οικογένειας της Τουρκίας.

Among those who died was Yusuf Meydan and his young daughter Ecrin. Mr Meydan worked for Turkey's ministry of family and social services https://t.co/2mzDcosbOj — Sky News (@SkyNews) November 13, 2022

Τουρκία: Γυναίκα πίσω από την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη;

Χθες, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αντιπρόεδρός του Φουάτ Οκτάι ανέφεραν πως για την επίθεση ευθυνόταν «γυναίκα», κάτι που ο Σοϊλού δεν διευκρίνισε όταν ανακοίνωσε τη σύλληψη του υπόπτου.

Μιλώντας στο A Haber, ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μπόζνταγκ είπε ότι η φερόμενη ως δράστιδα της επίθεσης καθόταν σε παγκάκι επί 40 λεπτά, ότι στη συνέχεια σηκώθηκε, άφησε μια τσάντα και 1 ή 2 λεπτά αργότερα σημειώθηκε η έκρηξη.

Η γυναίκα που φέρεται να κρύβεται πίσω από τη φονική έκρηξη στο Ιστικλάλ / Φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας

«Υπάρχουν δύο υποθέσεις. Είτε αυτή η τσάντα είχε εκρηκτικό μηχανισμό, δηλαδή εξερράγη μόνη της, είτε κάποιος την πυροδότησε από μακριά», είπε ο Τούρκος υπουργός.

Λίγο μετά την έκρηξη, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για μια γυναίκα η οποία «έπαιξε ρόλο στην επίθεση». Τα τουρκικά μέσα έδειξαν πλάνα από μια γυναίκα με ύψος 1,65 που φορά μια μαύρη μαντίλα στο κεφάλι και παντελόνι παραλλαγής. Κουβαλά ένα αρκετά μεγάλο σακίδιο.

Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK'lı kadının kaçış görüntüleri ortaya çıktı pic.twitter.com/jhET4XO4KX — Politic Türk (@politicturk) November 14, 2022

Η τελευταία πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη συνέβη την 1η Ιανουαρίου του 2017 σε ένα από τα πιο γνωστά κέντρα διασκέδασης, το «Ρέινα» στη συνοικία Ορτάκιοϊ, όταν ένοπλος ντυμένος Άγιος Βασίλης μπήκε μέσα και άρχισε να πυροβολεί με τουφέκι. Από την επίθεση, που πραγματοποιήθηκε στις 01:15 (ώρα Τουρκίας), σκοτώθηκαν 39 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 70 και χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική».

Τουρκία: Ποια είναι η παράταξη PKK

Το PKK, κουρδική αυτονομιστική παράταξη η οποία πήρε τα όπλα εναντίον του τουρκικού κράτους το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Άγκυρα, τις ΗΠΑ και την Ε.Ε.

Πάνω από 40.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μειονοτικοί, έχουν σκοτωθεί έκτοτε στον πόλεμο, κυρίως στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Η οργάνωση αυτή έχει βρεθεί στην καρδιά του μπραντεφέρ ανάμεσα στην Τουρκία και τη Σουηδία: η Άγκυρα εμποδίζει από τον Μάιο την εισδοχή της Στοκχόλμης στο NATO, κατηγορώντας τη πως επιδεικνύει ανοχή έναντι του PKK.

Το PKK πιστεύεται ότι κρύβεται πίσω από την έκρηξη στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης - AP Photo/Francisco Seco

Η τουρκική κυβέρνηση απαίτησε την έκδοση μελών της κουρδικής αυτονομιστικής οργάνωσης από τις σουηδικές αρχές σε μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη τον Ιούνιο με τη Σουηδία και τη Φινλανδία, άλλη σκανδιναβική χώρα που επιδιώκει την ένταξή της στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού και βλέπει το εγχείρημα να εμποδίζεται από την Άγκυρα.

Το PKK έχει αναλάβει την ευθύνη για πολλές αιματηρές επιθέσεις στην επικράτεια της Τουρκίας. Το ίδιο ή οργανώσεις που η Άγκυρα ερίζει πως συνδέονται με αυτό είναι στόχος τουρκικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία.

Τον περασμένο μήνα, οι τουρκικές αρχές κατηγορήθηκαν —το αρνήθηκαν— από την τουρκική αντιπολίτευση για τη χρήση χημικών όπλων εναντίον μαχητών του PKK. Η αυτονομιστική οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο με 17 ονόματα, συνοδευόμενα από φωτογραφίες, προσώπων που παρουσιάστηκαν ως «μάρτυρες», ως πεσόντες από τα χημικά αέρια που φέρεται να χρησιμοποίησε ο τουρκικός στρατός.

Κωνσταντινούπολη: Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για την επίθεση

Αναφορικά με την έκρηξη που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα σήμερα, το Γενικό Προξενείο βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων.

Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατία και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην τουρκική κυβέρνηση και στον τουρκικό λαό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο