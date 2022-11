Κωνσταντινούπολη: Τα έξι πρόσωπα της τραγωδίας - Αυτά είναι τα θύματα

Έξι νεκροί και 81 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη. Λίγες ώρες μετά την τραγωδία, έρχονται στο φως οι ταυτότητες των θυμάτων, ανάμεσά στα οποία βρίσκονται και δύο παιδιά.

Ένα τρίχρονο κοριτσάκι με τον πατέρα του, μια μητέρα με τη 15χρονη κόρη της και ένα νεαρό ζευγάρι, γονείς ενός παιδιού αποτελούν τη λίστα των θυμάτων που βρήκαν τραγικό θάνατο στον πολυσύχναστο πεζόδρομο Ιστικλάλ, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, μετά την έκρηξη βόμβας.

FOOTAGE: Police raid to Istanbul bomber’s residence.



There is a gun, lots of cash and some gold pic.twitter.com/d5BsJ0cfku