Η στιγμή της σύλληψης για τη βόμβα στην Κωνσταντινούπολη

Τρόμος στην Κωνσταντινούπολη από την έκρηξη βόμβας / Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Νέα βίντεο από την τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη έρχονται στο φως. Η στιγμή που η ύποπτη για την επίθεση τρέχει πανικόβλητη και η κινηματογραφική σύλληψή της. «Αν δεν την πιάναμε, θα έφευγε στην Ελλάδα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, εμπλέκοντας έμμεσα τη χώρα μας στη βομβιστική επίθεση.

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη από τη βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Η 23χρονη που συνελήφθη από τις Αρχές ως το πρόσωπο που έβαλε τη βόμβα ταυτοποιείται μέσω των βίντεο από κάμερες ασφαλείας λίγο μετά την έκρηξη.

Στο τελευταίο βίντεο που έρχεται στο φως, η ύποπτη που φορά μαύρα ρούχα, παντελόνι παραλλαγής και μαύρη μαντίλα φαίνεται να τρέχει πανικόβλητα ανάμεσα στο πλήθος στον πεζόδρομο Ιστικλάλ, μόλις άφησε τον εκρηκτικό μηχανισμό και λίγα λεπτά πριν την έκρηξη.

The bomber in Istiklal Street fleeing after detonating the bomb in this footage. #Istanbul pic.twitter.com/f2cTKrWHEN — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022

Νωρίτερα εθεάθη να κάθεται σε παγκάκι για 40 λεπτά, μέχρι τη στιγμή που σηκώθηκε και άφησε μια τσάντα. Ένα με δύο λεπτά μετά έγινε η έκρηξη.

Οι αρχές ταυτοποίησαν την ύποπτη και μετά από έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι της τη συνέλαβαν. Η αστυνομία δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τη σύλληψή της.

FOOTAGE: Police raid to Istanbul bomber’s residence.



There is a gun, lots of cash and some gold pic.twitter.com/d5BsJ0cfku — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022

Turkish media publish the photos showing the arrest of Istanbul bomber pic.twitter.com/WDRklpdjYs — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022

Κωνσταντινούπολη: Ποια είναι η γυναίκα που συνελήφθη - Πώς έφτασαν στα ίχνη της

Η συλληφθείσα είναι η Αλχάμ Αλμπασίρ, υπηκόος Συρίας. Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ομολόγησε ότι είχε εκπαιδευτεί ως στέλεχος υπηρεσιών πληροφοριών από την τρομοκρατική οργάνωση PKK/PYD/YPG και είχε εισέλθει παράνομα στην Τουρκία, μέσω του Άφριν για να διαπράξει την ενέργεια της εντός της Τουρκίας.

Για να συλληφθεί η γυναίκα τρομοκράτης, η οποία φέρεται να άφησε τη βόμβα και να διέφυγε, εξετάστηκαν 1.200 κάμερες ασφαλείας που έβλεπαν προς την διαδρομή ερχομού και διαφυγής της. Εντοπίστηκε ότι η γυναίκα διέφυγε με ταξί από την περιοχή του περιστατικού και μετέβη στην περιοχή Εσενλέρ. Μετά από φυσική και τεχνική παρακολούθηση έγινε αστυνομική επιχείρηση σε 21 διευθύνσεις όπου εντοπίστηκαν επικοινωνίες της γυναίκας.

Η Αλχάμ Αλμπασίρ συνελήφθη για την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη / Φωτογραφία Twitter

Από την ανάκριση των υπόπτων εντοπίστηκε ότι η γυναίκα που έβαλε τη βόμβα μετέβη σε μία συγκεκριμένη διεύθυνση στην περιοχή Κιουτσουκτσεκμετζέ. Με επιχείρηση που έγινε στις 2:50 το πρωί συνελήφθη η φυσική αυτουργός της επίθεσης συριακής καταγωγής γυναίκα ονόματι Αχλάμ Αλμπασίρ.

Καταγράφηκε πως η τρομοκράτης έλαβε εντολή από το κέντρο της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/PYD/YPG στο Κομπάνι και χτες στις 16:20 πραγματοποίησε την βομβιστική ενέργεια και τράπηκε σε φυγή.

Κωνσταντινούπολη: 22 συλλήψεις για την επίθεση - Το PKK κατηγορεί η κυβέρνηση

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού κατηγόρησε σήμερα το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) για την επίθεση που σκότωσε έξι και τραυμάτισε 81 πολίτες.

Graphic footage from the blast site in Turkey 🇹🇷. Several people got killed saving the grace of The One #turkeyblast #Video pic.twitter.com/my3KC9zRyX — Kreately.in (@KreatelyMedia) November 13, 2022

Όπως ανακοίνωσε συνελήφθησαν 22 ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένου του προσώπου που φέρεται να άφησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στη λεωφόρο Ιστικλάλ.

AP Photo/Francisco Seco

AP Photo/Can Ozer

«Το πρόσωπο που τοποθέτησε τη βόμβα συνελήφθη. Βάσει των συμπερασμάτων μας, η τρομοκρατική οργάνωση PKK είναι υπεύθυνη για την έκρηξη της βόμβας», ανέφερε ο κ. Σοϊλού, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και άλλα τουρκικά ΜΜΕ.

Η Άγκυρα «απορρίπτει» τα συλλυπητήρια της Ουάσινγκτον, η οποία «υποστηρίζει τους τρομοκράτες»

Η Τουρκία «απορρίπτει» τα συλλυπητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών, που «υποστηρίζουν τους τρομοκράτες» Κούρδους του Κομπάνι, δήλωσε σήμερα ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, την επομένη της επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

«Δεν δεχόμαστε, απορρίπτουμε, τα συλλυπητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμμαχία μας με ένα κράτος που συντηρεί το Κομπάνι και θύλακες τρομοκρατίας (...) πρέπει να συζητηθεί», δήλωσε ο Σοϊλού, ο οποίος κατηγορεί τους μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και μερικούς συμμάχους τους, που υποστηρίζονται από τους Αμερικανούς, ότι διέπραξαν τη φονική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

