Βρετανία: Συναγερμός στο Λονδίνο για άνδρα με μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο σήμερα το μεσημέρι, έπειτα από τον εντοπισμό ενός άνδρα με μαχαίρι δίπλα στα κτήρια του Κοινοβουλίου.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα χρησιμοποιώντας τέιζερ. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Βίντεο από τη σύλληψη του άνδρα ανάρτησε στα social media ο δημοσιογράφος του BBC Σαμ Φράνσις ο οποίος έγραψε πως «η Μητροπολιτική Αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα με μαχαίρι δίπλα στα κτήρια του Κοινοβουλίου. Οι ένοπλοι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον άνδρα με τέιζερ. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι συνελήφθη ως ύποπτος για κατοχή αντικειμένου και έχει τεθεί υπό κράτηση», σημειώνοντας επίσης ότι δεν αναφερθεί τραυματισμοί.

Met Police have arrested a man with a knife next to the Houses of Parliament pic.twitter.com/0GyKNT69F1