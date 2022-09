Ουκρανία: Ξεκινούν τα ψευτοδημοψηφίσματα στο Ντονμπάς

Ο στρατηγικός αναλυτής Αλέξανδρος Δρίβας αναλύει στο Star

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν σήμερα τα ψευτοδημοψηφίσματα που είχαν προαναγγείλει οι φιλορωσικές αρχές των κατεχόμενων εδαφών στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα η Μόσχα συνεχίζει τις απειλές, με τον πρώην πρόεδρο, Ντμίτρι Μεντβέντεφ να κάνει λόγο για χρήση πυρηνικών ώστε να προστατευτεί το Ντονμπάς.

Από σήμερα Παρασκευή και μέχρι και την Τρίτη, τέσσερις περιοχές στη νότια και ανατολική Ουκρανία, που βρίσκονται υπό τον πλήρη ή μερικό έλεγχο της Μόσχας, θα ψηφίσουν στα «ψευδοδημοψηφίσματα», όπως τα χαρακτηρίζει η Δύση.

Οι φιλορωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία ξεκαθάρισαν ότι τα ψευτοδημοψηφίσματα για την προσάρτηση των κατεχόμενων εδαφών στη Ρωσία θα ξεκινήσουν σήμερα

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε χθες τα σχέδια της Μόσχας για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων σε κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας και κάλεσε όλα τα μέλη της Συμμαχίας να απορρίψουν τις «κατάφωρες απόπειρες της Ρωσίας για κατάκτηση εδαφών».

«Τα ψευδοδημοψηφίσματα στις ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα στερούνται νομιμότητας και θα αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο.

«Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δε θα αναγνωρίσουν την παράνομη προσάρτηση εδαφών. Αυτά τα εδάφη είναι ουκρανικά», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε τη διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων

Ωστόσο, οι φιλορωσικές αρχές των εδαφών αυτών και η Μόσχα επιμένουν ότι η διαδικασία θα προχωρήσει.

Η εκλογική επιτροπή των φιλορώσων αυτονομιστών του Ντονέτσκ, διευκρίνισε ότι για λόγους ασφαλείας το δημοψήφισμα θα διεξαχθεί κατ’ ουσίαν από πόρτα σε πόρτα, μπροστά στα σπίτια, και θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες. Τα εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν μόνο την τελευταία ημέρα, δηλαδή στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ουκρανία: Απειλεί με πυρηνικά η Ρωσία

Χθες, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και «υπ’ αριθμόν 2» στο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι «οι αυτονομιστικές επαρχίες του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, που συναποτελούν τη λεκάνη του Ντονμπάς, καθώς επίσης και η Χερσώνα και η Ζαπορίζια θα ενσωματωθούν στη Ρωσία».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ένα πυρηνικό πλήγμα στη Δύση και πως, αν χρειαστεί, οι ρωσικοί υπερηχητικοί πύραυλοι είναι ικανοί να φτάσουν τους στόχους τους στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ πολύ πιο γρήγορα από τα δυτικά όπλα.

Η Ρωσία απειλεί με τη χρήση πυρηνικών όπλων

Την Τετάρτη, ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε διάγγελμά του είπε πως είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει το οπλοστάσιό του απέναντι στη Δύση, την οποία κατηγόρησε ότι θέλει «να καταστρέψει» τη Ρωσία.

Το στρατιωτικό δόγμα της Ρωσίας προβλέπει την πιθανότητα προσφυγής σε πυρηνικά πλήγματα, εάν δεχτούν επίθεση τα εδάφη που η Μόσχα θεωρεί ρωσικά, κάτι που θα μπορούσε να αφορά και τις προσαρτημένες ζώνες.

Ρωσία: Ξεκίνησε η επιστράτευση

Στη Ρωσία από την άλλη σε εξέλιξη είναι η επιστράτευση που προανήγγειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με αρκετούς Ρώσους να αποχαιρετούν τις οικογένειές τους.

First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfo pic.twitter.com/tlaVRoDgLT — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) September 22, 2022

Ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις στη Ρωσία και προχώρησε στην επιστράτευση τουλάχιστον 300.000 εφέδρων που θα πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε την επιστράτευση τουλάχιστων 300.000 εφέδρων

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν άνδρες να αποχαιρετούν με δάκρυα στα μάτια τις γυναίκες και τα παιδιά τους, λίγο πριν επιβιβαστούν στα λεωφορεία για να μεταφερθούν στο μέτωπο του πολέμου.

Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα του δυτικού Τύπου, η Μόσχα εξαναγκάζει όσους συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά της επιστράτευσης, να πάνε στον πόλεμο, στέλνοντάς τους φύλλα πορείας, ενώ βρίσκονταν ακόμα στα αστυνομικά τμήματα.

Report:



Video published by Mash Media shows a RF An-12 aircraft and hundreds of mobilized reservists moving in



Reportedly video was from the Sokol airport in Magadan oblast, in #Russia's Far-East



The footage shows a pre-flight briefing for newly minted soldiers#Mobilization pic.twitter.com/lmYwsjfJJ2 — OsintTv📺 (@OsintTv) September 22, 2022

Υπολογίζεται ότι 1.400 άτομα συνελήφθησαν την Τετάρτη, καθώς ξέσπασαν ταραχές σε όλη τη χώρα λόγω της διαταγής επιστράτευσης του Πούτιν.

Ρωσία: Ουρές χιλιομέτρων στις συνοριακές διαβάσεις

Την ίδια ώρα κυκλοφοριακό κομφούζιο σχηματίστηκε στις οδικές συνοριακές διαβάσεις μεταξύ της Ρωσίας και των γειτονικών της χωρών.

Σύμφωνα με το Yandex.Maps, παρατηρήθηκε συμφόρηση στα σύνορα με το Καζακστάν, τη Γεωργία, τη Λευκορωσία και τη Φινλανδία.

This is what is happening now on the border between #Russia and #Georgia.



Video: Ekho Kavkaza pic.twitter.com/3eFznx3dvf — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Βίντεο, από τα σύνορα Ρωσίας - Γεωργίας, έδειχνε μια μεγάλη ουρά αυτοκινήτων. Στα σύνορα Ρωσίας - Μογγολίας στην Κιάχτα, είχε σχηματισθεί επίσης μια μεγάλη ουρά αυτοκινήτων. Άλλοι προσπαθούσαν να φύγουν από τη Ρωσία για τη Μογγολία μέσω της Μπουριάτιας.

Στην Κιάχτα βρίσκεται ένα μεθοριακό σημείο διέλευσης στα σύνορα με την Μογγολία, το οποίο απέχει από το Ιρκούτσκ 670 χιλιόμετρα και από το Ουλάν Ουντέ 228 χιλιόμετρα. Η Μογγολία είναι το πλησιέστερο ξένο κράτος, όπου μπορεί να πάει κάποιος από τις πόλεις αυτές χωρίς βίζα οδικώς, σιδηροδρομικώς ή αεροπορικώς.

Ο επικεφαλής της οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Agora», δικηγόρος Πάβελ Τσίκοφ δημοσίευσε στο κανάλι του στο Telegram φωτοαντίγραφα των διαταγών που εξέδωσαν οι στρατιωτικοί επίτροποι της περιοχής Σαμάρα, του Ταταρστάν και του Νταγκεστάν.

Στις διαταγές αναφέρεται ότι οι στρατιώτες και έφεδροι αξιωματικοί, οι οποίοι προς το παρόν δεν έχουν κληθεί να παρουσιασθούν για την επιστράτευση, απαγορεύεται να εγκαταλείψουν προσωρινά τις πόλεις και τις περιοχές στις οποίες διαμένουν χωρίς την άδεια του στρατολογικού γραφείου.

Πηγή του ιστότοπου Meduza, προσκείμενη στο Κρεμλίνο, ισχυρίζεται ότι οι αρχές δε σχεδιάζουν να κλείσουν τα σύνορα μέχρι να ολοκληρωθούν τα δημοψηφίσματα στα κατεχόμενα από την Ρωσία ουκρανικά εδάφη. Ωστόσο η κατάσταση μπορεί να αλλάξει εάν υπάρξει μαζική εκροή.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε ότι οι ειδήσεις που λένε ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να φύγουν μαζικά στο εξωτερικό είναι υπερβολικές.

Ρωσία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά του Πούτιν

Την Τετάρτη σε 38 πόλεις της Ρωσίας πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της επιστράτευσης. Σχεδόν 1.400 άτομα συνελήφθησαν. Σε ορισμένους από τους συλληφθέντες δόθηκαν κλήσεις να παρουσιαστούν σε γραφεία στρατολογίας.

Πολλοί Ρώσοι που περιμένουν να λάβουν την κλήση για επιστράτευση έχουν συνειδητοποιήσει ότι σύντομα μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με μια μόνο επιλογή: φυλακή ή πόλεμος. «Η καλύτερη επιλογή είναι η φυλακή αν αρνηθείς την επιστράτευση», δήλωσε ένας από τους συνομιλητές της ρωσικής υπηρεσίας του BBC στη Μόσχα.

Τουλάχιστον 1.400 άτομα συνελήφθησαν σε διαδηλώσεις στη Μόσχα κατά της επιστράτευσης

«Είμαι έτοιμος να σπάσω το πόδι μου, το χέρι, να μπω στην φυλακή, αλλά με κανένα τρόπο να πάω σ’ αυτό το ζυμωτήριο».

Στην περιοχή Ζαμπαϊκάλιε η αστυνομία και στρατιωτικοί του στρατολογικού γραφείου πήγαν νύχτα στον οικισμό Κουρουκμάν, για να μαζέψουν τους άνδρες που είναι υπό επιστράτευση, δήλωσε στον ιστότοπο Sibir.realii γυναίκα κάτοικος του οικισμού.

Από τον οικισμό που έχει πληθυσμό 6.000 κατοίκους πρέπει να επιστρατευθούν 700 άνδρες. Από την περιοχή Τουνκίνσκι την νύχτα επιστράτευσαν περισσότερους από 100 άνδρες.

Ρωσία: «Μάθετε πώς να επιδένετε τα τραύματα σας»

Η ακτιβίστρια του κινήματος Free Buryatia, Βικτόρια Μαλαντάγιεβα, δημοσίευσε ένα βίντεο όπου ένας αξιωματικός της στρατολογίας ενημερώνει τους στρατεύσιμους για το πώς θα αλλάξει η ζωή τους.

«Πρέπει να μάθεις πώς να επιδένεις τα τραύματά σου, να δίνεις τις πρώτες βοήθειες, γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν από μια απλή απώλεια αίματος. Το θέμα είναι σοβαρό. Άνδρες, πηγαίνετε στον πόλεμο μετά την εκπαίδευση. Επομένως, πρέπει να εκμεταλλευτείτε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο αξιωματικός του στρατολογικού γραφείου. Διευκρίνισε επίσης ότι οι έφεδροι που θα επιβιβαστούν στο λεωφορείο, δεν μπορούν να κατέβουν από αυτό.

Ο ιστότοπος Taiga.info δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο οι κάτοικοι αποχαιρετούν αυτούς που επιστρατεύθηκαν στην πόλη Νιερούνγκρι της Γιακουτίας.

Μετά την ανακοίνωση της επιστράτευσης, άρχισαν να εμφανίζονται αναρτήσεις στο ρωσικό διαδίκτυο με συμβουλές σχετικά με την αναβολή της στράτευσης. Μια ημέρα αργότερα, επισήμανε η εφημερίδα RBC, άρχισαν οι αναρτήσεις αυτές να απομακρύνονται.

Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι προτρέπει τους Ρώσους να διαδηλώσουν κατά της επιστράτευσης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προέτρεψε χθες Πέμπτη τους Ρώσους να διαδηλώσουν εναντίον της μερικής επιστράτευσης που κήρυξε το Κρεμλίνο και τους κάλεσε, εφόσον αναπτυχθούν στο έδαφος της χώρας του, να παραδοθούν στον ουκρανικό στρατό.

«55.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο μέσα σε διάστημα έξι μηνών (…) Θέλετε περισσότερους; Όχι; Διαδηλώστε λοιπόν! Αγωνιστείτε! Φύγετε! Ειδάλλως παραδοθείτε στον ουκρανικό στρατό», δήλωσε στα ρωσικά ο Ουκρανός πρόεδρος στην αρχή της βιντεοσκοπημένης ομιλίας του.

«Είστε ήδη συνεργοί σε όλα τα εγκλήματα του ρωσικού στρατού, σε δολοφονίες και βασανιστήρια με θύματα Ουκρανούς. Γιατί σιωπάτε;», τόνισε ο Ζελένσκι.

Υποστήριξε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να κινητοποιήσει «έως και ένα εκατομμύριο άνδρες».

«Είναι ώρα επιλογής για εσάς. Για τους άνδρες στη Ρωσία, είναι η επιλογή να πεθάνουν ή να ζήσουν, να μείνουν ανάπηροι ή να κρατήσουν την υγεία τους. Για τις γυναίκες στη Ρωσία, η επιλογή είναι να χάσουν για πάντα τους συζύγους, τους γιους, τα εγγόνια τους ή να προσπαθήσουν τουλάχιστον να αποτρέψουν τον θάνατό τους. Κατά του πολέμου, κατά του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν», συνέχισε ο Ουκρανός πρόεδρος.



