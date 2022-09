Πανικός στη Ρωσία μετά την επιστράτευση - Συλλήψεις και ουρές στα σύνορα

Διαμαρτυρίες και συλλήψεις σε ολόκληρη τη Ρωσία - Βίντεο από Reuters

Πανικός επικρατεί στη Ρωσία τις τελευταίες ώρες καθώς οι πολίτες διαμαρτύρονται έντονα για την μερική επιστράτευση που κήρυξε στη χώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ουρές έχουν δημιουργηθεί στα σύνορα με τη Γεωργία από Ρώσους που προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Η αναζήτηση στο Google «πώς να φύγω από τη Ρωσία» εκτοξεύτηκε στα ύψη.

Πολλοί βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τα σχέδια του Πούτιν με την αστυνομία να συλλαμβάνει περισσότερους από 1300 διαδηλωτές σε 38 πόλεις της χώρας όπως αναφέρει η OVD-Info, που ειδικεύεται στην καταμέτρηση συλλήψεων. Οι περισσότερες συλλήψεις έγιναν στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Οι διαδηλωτές φώναζαν «Όχι στον πόλεμο!» και «Καμία επιστράτευση!».

Αστυνομικοί κουβαλούν διαδηλωτή στη Ρωσία (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Η εισαγγελία της ρωσικής πρωτεύουσας δημοσίευσε ανακοίνωση προειδοποιώντας τους πολίτες να μην συμμετέχουν σε διαδηλώσεις, απειλώντας τους με ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών. Συγκεκριμένα οι εκκλήσεις στο διαδίκτυο για τη συμμετοχή σε μη εξουσιοδοτημένες διαδηλώσεις στους δρόμους ή η συμμετοχή σε αυτές, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινή φυλάκισης. Οι εν λόγω πολίτες θα μπορούσαν να διωχθούν σύμφωνα με νόμους κατά της απαξίωσης των ενόπλων δυνάμεων, της διάδοσης «ψευδών ειδήσεων» σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία ή της ενθάρρυνσης ανηλίκων να διαμαρτυρηθούν.

«Όλοι φοβούνται. Είμαι υπέρ της ειρήνης και δεν θέλω να χρειαστεί να πυροβολήσω. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο να βγω κανείς έξω τώρα, διαφορετικά θα είχε πολύ περισσότερο κόσμο», είπε ένας διαδηλωτής στην Αγία Πετρούπολη, ο φοιτητής Βασίλι Φεντόροφ.

Ο 60χρονος Αλεξέι Ζαβάρσκι εξέφρασε τη θλίψη του για την άμεση επέμβαση της αστυνομίας στις συγκεντρώσεις. «Ήρθα να συμμετάσχω, αλλά φαίνεται ότι έχουν ήδη συλλάβει τους περισσότερους», είπε, πριν προσθέσει: «Δεν ξέρω πού οδηγούμαστε, αυτό το καθεστώς έχει υπογράψει τη θανατική του ποινή, καταστρέφει τη νεολαία».

«Γιατί να υπηρετείτε τον Πούτιν; Έναν άνθρωπο που κάθεται στον θρόνο του είκοσι χρόνια!» φώναξε ένας άλλος διαδηλωτής προς την κατεύθυνση των αστυνομικών δυνάμεων.

«Φοβάμαι για τον εαυτό μου, για τον αδερφό μου, που είναι 25 ετών και έχει κάνει τη στρατιωτική του θητεία. Μπορεί να κληθεί», τόνισε η Οκσάνα Σιντορένκο, φοιτήτρια. «Γιατί αποφασίζουν άλλοι για το μέλλον μου;», διερωτήθηκε.



