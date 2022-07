Θετικός στον κορωνοϊό ο Τζο Μπάιντεν

Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν. Όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος, ο Μπάιντεν είναι τέσσερις φορές εμβολιασμένος, έχει ήπια συμπτώματα και θα απομονωθεί.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναφέρει:

«Σήμερα το πρωί, ο Πρόεδρος Μπάιντεν βρέθηκε θετικός στον COVID-19. Είναι πλήρως εμβολιασμένος και με δύο ενισχυτικές δόσεις και εμφανίζει πολύ ήπια συμπτώματα. Έχει αρχίσει να παίρνει Paxlovid.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC, θα απομονωθεί στον Λευκό Οίκο και θα συνεχίσει να εκτελεί πλήρως όλα τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Έχει έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου σήμερα το πρωί και θα συμμετάσχει στις προγραμματισμένες συναντήσεις του στον Λευκό Οίκο σήμερα το πρωί μέσω τηλεφώνου και Zoom από την κατοικία», αναφέρει.

BREAKING: President Joe Biden has tested POSITIVE for covid-19 per WH statement pic.twitter.com/xZMNQDqe5i