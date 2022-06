Μόσχα: Μεγάλη φωτιά σε επιχειρηματικό κέντρο – Υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο επιχειρηματικό κέντρο Grand Setun Plaza στη δυτική Μόσχα, με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων να αναφέρουν ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, τουλάχιστον 20 άνθρωποι παραμένουν στο φλεγόμενο κτίριο.

The Grand Setun Plaza business center in #Moscow is on fire, reports local media. pic.twitter.com/XNcLpGJs1u