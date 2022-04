Ουκρανία: Όταν Ρώσοι εκτελεστές προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Ζελένσκι

To ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star για τις εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία

Ρώσοι εκτελεστές αποπειράθηκαν να εισβάλουν στο κτίριο, όπου έμενε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όμως εκείνος αρνήθηκε να απομακρυνθεί από το Κίεβο, σύμφωνα με το περιοδικό Time.

TIME's new cover: Over two weeks in April @shustry went inside Volodymyr Zelensky's compound for a look at how the Ukrainian President and his top advisers are experiencing the war https://t.co/9bmZXfvy8e pic.twitter.com/4PAxf97eNM