Συναγερμός στο Λονδίνο: Διαρροή χημικού αερίου στο Ολυμπιακό Πάρκο

Διαρροή χημικών προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Ολυμπιακό Πάρκο του Λονδίνου, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να αντιμετωπίζουν αναπνευστικές δυσκολίες.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών μαζί με την Πυροσβεστική εκλήθη στο Ολυμπιακό Πάρκο Βασίλισσα Ελισάβετ του Λονδίνου, για την αντιμετώπιση πολλών περιστατικών με αναπνευστικές δυσκολίες. Η Πυροσβεστική έστειλε 12 οχήματα και 80 πυροσβέστες στο σημείο. Ασθενοφόρα που κατέφθασαν στην περιοχή παρείχαν βοήθεια σε μεγάλο αριθμό περαστικών.

Το Ολυμπιακό Πάρκο ανακοίνωσε ότι το πρωί υπήρξε σοβαρότατο περιστατικό με διαρροή αερίου στο Υδάτινο Κέντρο.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ ο δήμαρχος του Λονδίνου, Sadiq Khan, παρακάλεσε τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή. Το Ολυμπιακό Πάρκο του Λονδίνου βρίσκεται στα ανατολικά της αγγλικής πρωτεύουσας, στο Stratford.

There has been an incident @AquaticsCentre this morning involving the release of a gas. The area has been cordoned off and evacuated. We're working with emergency services on site. There are a number of casualties with breathing difficulties being treated by @Ldn_Ambulance.