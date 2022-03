Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με πυρά στο συνεργείο του Sky News

Τον γύρο του κόσμου κάνει το συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση με πυρά που έγινε στο συνεργείο του Sky News στην Ουκρανία.

Οι ανταποκριτές του Sky News έπεσαν σε ενέδρα Ρώσων στην Ουκρανία, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Την ώρα που μετέδιδε ανταπόκριση από το Κίεβο, η ομάδα του Sky News δέχτηκε επίθεση από ρωσικές δυνάμεις νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως κινδύνευσαν οι ζωές τους και ότι είχαν τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 30 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου, σε μια ήσυχη τοποθεσία που γρήγορα μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δημοσιογράφοι έγινε στόχος ρωσικών πυρών.

Everyone should watch this. Sky News team comes under fire from Russian forces in Kyiv, despite making it clear they’re journalists.



Two colleagues were hit by bullets - corespondent Stuart Ramsay and Camerman Richie Mocker. They’re lucky to be alive. https://t.co/dU6ccny9lR