ΗΠΑ: Tablet έξω από ΜΕΘ για το τελευταίο αντίο των ασθενών

Συγκλονίζει μια φωτογραφία που έρχεται από το νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και κάνει σήμερα τον γύρο του διαδικτύου. Σ’ αυτήν απεικονίζονται συγκεντρωμένα πολλά tablet, τα οποία είναι τοποθετημένα πάνω σε stands, έξω από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Covid του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης.

Τα tablet που κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας χρησιμοποιούνταν από τους γιατρούς για να καταγράφουν το ιστορικό και τα στοιχεία των ασθενών, τώρα χρησιμοποιούνται για… το τελευταίο αντίο των ασθενών με τις οικογένειές τους.

Οι ασθενείς είναι σε απομόνωση και οι επισκέψεις δεν επιτρέπονται. Έτσι, προκειμένου να επικοινωνούν με τους οικείους τους, γίνεται χρήση tablet σε πολλά νοσοκομεία. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως… η επικοινωνία αυτή είναι ο μόνος τρόπος για να αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλοι τον άνθρωπό τους.

Η φωτογραφία αυτή δημοσιεύτηκε πρώτη φορά από χρήστη στο twitter, o οποίος δηλώνει στον λογαριασμό του αγροτικός γιατρός.

These are iPad stations being prepared for virtual ICU end of life visits by a palliative care doc I know. Jesus. pic.twitter.com/lIgbg0FhaL