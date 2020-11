Συναγερμός στο Μόντρεαλ- Πληροφορίες για ομηρία σε εταιρία βιντεoπαιχνιδιών

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μόντρεαλ του Καναδά, με τα καναδικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «πιθανή» κατάσταση ομηρίας στα γραφεία της γνωστής γαλλικής εταιρίας βιντεoπαιχνιδιών Ubisoft.

Η αστυνομία της πόλης επιβεβαίωσε μέσω του Twitter ότι είναι σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση και ότι οι αρχές επί του παρόντος «επαληθεύουν τις πληροφορίες». «Ζητάμε από τον κόσμο να αποφεύγει αυτόν τον τομέα», πρόσθεσε.

BREAKING - Dozens of people are being held hostage on the rooftop of the #Ubisoft building in #Montreal, Canada. pic.twitter.com/7qGBmnRv19