Τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη

Βίντεο ντοκουμέντο του Star στο οποίο φαίνονται Έλληνες κάτοικοι της πόλης να τρέχουν τρομαγμένοι για να γλιτώσουν από τη δολοφονική μανία του ανελέητου τζιχαντιστή.

Το Ισλαμικό Κράτος φαίνεται να ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη, χωρίς να παράσχει στοιχεία για την επίθεση, σύμφωνα με όσα μετέδωσε πριν λίγα λεπτά το Reuters, επικαλούμενο ανακοίνωση της οργάνωσης στο Telegram.

Στην ανακοίνωση που αποδίδεται στο ISIS σχετικά με την ανάληψη ευθύνης, ο 20χρονος δράστης χαρακτηρίζεται «στρατιώτης του Χαλιφάτου».

