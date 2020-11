Τουρκία: Καταδικάζει την επίθεση στη Βιέννη- «Καταπολεμάμε την τρομοκρατία»

Παγωμένοι οι πολίτες της Αυστρίας μετά τη χθεσινή επίθεση στη Βιέννη και κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του μερικού lockdown - βίντεο από Reuters

Με ανακοινώσεις τους ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, το τουρκικό ΥΠΕΞ και ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, καταδίκασαν την επίθεση στη Βιέννη.

Ο Ιμπραχίμ Καλίν σε ανάρτησή του στο twitter αναφέρει ότι «καταδικάζουμε έντονα την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας σε όσους έχασαν τις ζωές τους στη θρασεία επίθεση και ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Είμαστε αλληλέγγυοι στην Αυστρία. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε κάθε είδους τρομοκρατία».

