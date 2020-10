Κορωνοϊός: Εξιτήριο από το νοσοκομείο για τον Ντόναλντ Τραμπ

Εκτός νοσοκομείου θα βρίσκεται πλέον ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νοσηλεύτηκε για λίγα 24ωρα μετά την είδηση ότι είναι θετικός στον κορωνοϊό.

Ο πλανητάρχης ανακοίνωσε το εξιτήριό του μέσω Twitter γράφοντας: «Νιώθω πραγματικά καλά! Μην φοβάστε τον κορωνοϊό. Μην τον αφήσετε να ελέγχει τη ζωή σας».

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!