Bloomberg: Βρέθηκε μεταλλαγμένο στέλεχος του κορωνοϊού 10 φορές πιο ισχυρό

Μετάλλαξη του κορωνοϊού που ενδέχεται να είναι 10 φορές πιο ισχυρή εντοπίστηκε σε περιοχές της νοτιοανατολικής Ασίας, σύμφωνα με τον διοικητή του τομέα Υγείας της Μαλαισίας και με δημοσίευμα του Bloomberg.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Bloomberg, η μετάλλαξη φέρει το όνομα D614G και εντοπίστηκε στη Μαλαισία. Το πρώτο κρούσμα φέρεται να ταξίδεψε από την Ινδία στη Μαλαισία και να έσπασε την 14ημερη καραντίνα, με αποτέλεσμα να μολύνει και άλλους ανθρώπους με τον εν λόγω άνδρα να συλλαμβάνεται και να καταδικάζεται σε φυλάκιση πέντε μηνών.

The coronavirus mutation called D614G has been found to be 10 times more infectious https://t.co/dXW1WiCOwd