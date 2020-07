Προς αποκλιμάκωση στο Αιγαίο: Αποσύρονται πλοία–Έσβησε το tweet η Τουρκία

Μέχρι τις 2 Αυγούστου, οπότε και λήγει η Navtex της Τουρκίας οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα βρίσκονται σε επιφυλακή και θα παρακολουθεί τις κινήσεις της Άγκυρας νοτιοανατολικά του Καστελόριζου, παρά τις πρώτες ενδείξεις για αποκλιμάκωση.

Το Oruc Reis παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Αττάλειας, ενώ η Τουρκία στέλνει μήνυμα στην Ελλάδα πως περιμένει σήμα για να ξεκινήσει ο διάλογος, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Η Αθήνα από την άλλη έχει καταστήσει σαφές πως είναι ανοιχτή στον διάλογο σε συγκεκριμένο πλαίσιο και με βασική προϋπόθεση τον τερματισμό των προκλητικών ενεργειών εκ μέρους της Τουρκίας που δυναμιτίζουν το κλίμα.

Η έκδοση της Navtex που δεσμεύει για σεισμικές έρευνες θαλάσσια περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκριπίδας, νότια του Καστελορίζου και η μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε Τζαμί είναι δύο ενέργειες που σύμφωνα με την Ελλάδα δεν προωθεί τον διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.

Πάντως από χθες το απόγευμα υπάρχουν σημάδια αποκλιμάκωσης στο Αιγαίο, καθώς σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές ορισμένα τουρκικά πλοία που συνόδευαν το Oruc Reis επέστρεψαν στις βάσεις τους.

Το αρχικό tweet της τουρκικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον

Χθες το βράδυ ωστόσο, κι ενώ το Oruc Reis βρισκόταν αγκυροβολημένο στην Αττάλεια, ένα tweet στον λογαριασμό της πρεσβείας της Τουρκίας στις ΗΠΑ ανακοίνωσε την έναρξη σεισμικών ερευνών στο Ανατολικό Αιγαίο και «εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας», όπως ανέφερε. Λίγες ώρες αργότερα το tweet αυτό εξαφανίστηκε και νέα ανάρτηση ανέφερε πως το Oruc Reis είχε δηλώσει πως θα ξεκινούσε τις έρευνες στις 21 Ιουλίου.

The Turkish research/survey vessel #OruçReis declared its seismic survey on July 21, 2020, in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/6gm32JnbXT