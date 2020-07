Πρεσβεία Τουρκίας στην Ουάσινγκτον - Το Oruc Reis ξεκίνησε έρευνες!

15 πολεμικά πλοία προστατεύουν το Oruc Reis

Η πρεσβεία της Άγκυρας στην Ουάσινγκτον ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι το τουρκικό πλοίο Oruc Reis ξεκίνησε σεισμικές έρευνες «εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Την έναρξη σεισμικών ερευνών από το Oruc Reis ανακοίνωσε μέσω twitter η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, την ώρα που πληροφορίες αναφέρουν ότι μονάδες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού που βρίσκονταν στο Αιγαίο μετακινούνται προς τις βάσεις τους, γεγονός που είχε ερμηνευτεί ως ένδειξη αποκλιμάκωσης.

Σύμφωνα με την πρεσβεία το: «Τουρκικό πλοίο Oruc Reis άρχισε σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο» και προσθέτει ότι «η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο».

Μάλιστα, η τουρκική πρεσβεία εγκαλεί την Ελλάδα ότι προσποιείται ότι η περιοχή των ερευνών βρίσκεται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων «σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τις μαξιμαλιστικές επιδιώξεις της, που στηρίζονται στο Καστελόριζο», ενώ σημειώνει ότι η ύπαρξη θαλάσσιας ζώνης στο νησί «είναι απαράδεκτη. Η μαξιμαλιστική επιδίωξη της Ελλάδας είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο».

