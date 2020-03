O Τραμπ κήρυξε τις ΗΠΑ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κορωνοϊού

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε τις ΗΠΑ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η απόφαση αυτή δίνει την δυνατότητα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αποδεσμεύσει 50 δισ. δολάρια για την καταπολέμιση του ιού. Θα χαλαρώσουν οι κανονισμοί που αφορούν την ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγείας, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία νέων νοσοκομείων και η έρευνα για θεραπεία.

"We'll remove or eliminate every obstacle necessary to deliver our people the care that they need and that they're entitled to." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/itJbPh51QZ