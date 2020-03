ΠΟΥ: Επισήμως πανδημία ο κορωνοϊός!

Ο χάρτης με την εξάπλωση του COVID 19 παγκοσμίως / Reuters

Μετά τις τεράστιες διαστάσεις που έχει πάρει ο κορωνοϊός σε ολόκληρο τον πλανήτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως πρόκειται πλέον για πανδημία.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom, είπε ότι πλέον ο κορωνοϊός θεωρείται πανδημία, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων είναι 121,564 σε 114 χώρες.

"In the past two weeks, the number of cases of #COVID19 outside 🇨🇳 has increased 13-fold & the number of affected countries has tripled.



There are now more than 118,000 cases in 114 countries, & 4,291 people have lost their lives"-@DrTedros #coronavirus