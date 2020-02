ΗΠΑ: Η Πελόζι έσκισε τα χαρτιά του Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του

Δείτε στο βίντεο την "αμήχανη" στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στην Νάνσι Πελόζι/ Video:Reuters

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του ενώπιον του Αμερικανικού Κογκρέσου. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς ανέβαινε στο βήμα και ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι τον χειροκροτούσαν θερμά, αντί να κάνει χειραψία με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, προτίμησε να της δώσει έναν φάκελο με την κατάσταση της οικονομίας στην χώρα.

Η Νάνσι Πελόζι σκέφτηκε έναν προκλητικό τρόπο να απαντήσει στην κίνηση του, καθώς με το που τελείωσε η ομιλία του Ντοναλντ Τραμπ, εκείνη σηκώθηκε όρθια και άρχισε να σκίζει όσα έγγραφα βρίσκονταν μέσα στον φάκελο.

Speaker Pelosi just ripped up:



One of our last surviving Tuskegee Airmen.



The survival of a child born at 21 weeks.



The mourning families of Rocky Jones and Kayla Mueller.



A service member's reunion with his family.



That's her legacy.