Ιρλανδία: Πατέρας βρήκε νεκρά τα τρία παιδιά του μέσα στο σπίτι

Ένας πατέρας βρήκε νεκρά τα τρία μικρά παιδιά του μέσα στο σπίτι, επιστρέφοντας από τη δουλειά του, σύμφωνα με πληροφορίες της “Mirror”.

Τα παιδιά ηλικίας τριών, επτά και εννέα ετών βρέθηκαν στο σπίτι τους στο Νιούκαστλ, στου νοτιοδυτικό Δουβλίνο, την Παρασκευή. Ένα από τα παιδιά εντοπίστηκε στον κάτω όροφο και τα άλλα δύο σε ένα από τα δωμάτια στον επάνω.

Newcastle tragedy: Father says ‘every breath is a struggle’ after deaths of children https://t.co/d8B7uYqBOI