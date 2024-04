Χάος σε πτήση με διακοπή ρεύματος - Ούρλιαζαν πανικόβλητοι oι επιβάτες

Πανικός επικράτησε σε πτήση της AirAsia που ξεκίνησε από το Περθ της Αυστραλίας με προορισμό την Τζακάρτα της Ινδονησίας, καθώς μία διακοπή ρεύματος προκάλεσε πανικό σε όλους τους επιβάτες.

Όταν η διακοπή ρεύματος συνέβη, το αεροσκάφος δε βρισκόταν ακόμα στον αέρα. Οι επιβάτες άρχισαν να κλαίνε πανικόβλητοι ενώ πολλοί αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην αναπνοή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα του αεροσκάφους δεν παρείχε την απαραίτητη βοήθεια στον κόσμο που το είχε ανάγκη κατά τη διάρκεια αυτού του απρόσμενου συμβάντος.

An aviation expert says AirAsia should not be allowed to fly in and out of Australia until it meets safety standards. @DamoNews #9News pic.twitter.com/q7MTxylzRt