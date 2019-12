Γερμανικοί σιδηρόδρομοι VS Greta Thunberg: «Έκατσες στην πρώτη θέση»

Διαμάχη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Greta Thunberg και την εταιρεία Γερμανικών σιδηροδρόμων, με αφορμή μία ανάρτηση της 16χρονης ακτιβίστριας για το κλίμα στο Twitter.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Greta Thunberg που αναδείχθηκε «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το περιοδικό «Time», δημοσίευσε μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter την ώρα που ταξιδεύει μέσα σε ένα γερμανικό τρένο υψηλής ταχύτητας (ICE).

Καθισμένη στο πάτωμα, ανάμεσα σε αποσκευές, συνόδευσε τη φωτογραφία με το σχόλιο: «Διασχίζοντας τη Γερμανία σε υπερπλήρη τρένα».

Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε την ώρα που η Greta επέστρεφε από το Τορίνο, όπου έδωσε «το παρών» στη Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα COP25. Όπως έγινε γνωστό, η 16χρονη επέλεξε να επιστρέψει στη Σουηδία μέσω Ελβετίας και Γερμανίας, καθώς αποφεύγει να μετακινείται με αεροπλάνα και άλλα ΜΜΜ που είναι επιβαρυντικά για το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα.

Η πρώτη αντίδραση της εταιρείας Σιδηροδρόμων (DB), ήταν να απολογηθεί για την αναστάτωση, τονίζοντας πως συνεχίζουν να εργάζονται για τη βελτίωση των τρένων και των υπηρεσιών τους.

Ωστόσο λίγο αργότερα και αφού η εταιρεία φαίνεται πως «ερεύνησε» το περιστατικό, «επέστρεψε» δυναμικά και απέσυρε τη συγγνώμη στην Greta, περνώντας στην αντεπίθεση.

«Αγαπητή Γκρέτα, σε ευχαριστούμε γιατί στηρίζεις εμάς, τους σιδηροδρομικούς, στον αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε χαρούμενοι που ταξίδευες μαζί μας, το Σάββατο, με το δρομολόγιο ICE 74. Και αυτό με 100% οικολογικό ρεύμα. Ακόμα πιο ωραία θα ήταν, αν είχες αναφέρει πόσο φιλικά και αξιόπιστα σε εξυπηρέτησε το προσωπικό μας στη θέση που είχες κλείσει, στην πρώτη θέση».

Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων, η 16χρονη ακτιβίστρια για το κλίμα ταξίδεψε στην πρώτη θέση από το Κάσελ της κεντρικής Γερμανίας μέχρι το Αμβούργο, αλλά δεν γνωρίζει αν η επίμαχη φωτογραφία βγήκε στο συγκεκριμένο τρένο.

Η επίθεση δεν έμεινε αναπάντητη από την Thunberg, η οποία ξεκαθάρισε πως «το τρένο μας από τη Βασιλεία τέθηκε εκτός λειτουργίας. Έτσι καθίσαμε στο πάτωμα σε δύο διαφορετικά τρένα. Μετά το Γκέτινγκεν βρήκα μία θέση. Αυτό φυσικά δεν είναι πρόβλημα και ποτέ δεν είπα ότι ήταν. Τα υπερπλήρη τρένα είναι πολύ θετικό σημάδι, γιατί δείχνουν ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση».

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!