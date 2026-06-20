Γαύδος: Δύο σεισμοί 5,3 και 4,7 Ρίχτερ

Αναστατώθηκαν οι κάτοικοι - Έγιναν αισθητοί σε όλη την Κρήτη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο σεισμοί 5,3 και 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου, προκαλώντας ανησυχία.
  • Ο πρώτος σεισμός καταγράφηκε στις 12:31 με επίκεντρο 5 χλμ ανατολικά της Γαύδου, βάθος 13,4 χλμ.
  • Ο δεύτερος σεισμός ακολούθησε λίγα λεπτά μετά, με επίκεντρο 7 χλμ ΑΒΑ της Γαύδου, βάθος 13,8 χλμ.
  • Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί σε περιοχές της Γαύδου και της Κρήτης, χωρίς αναφορές ζημιών.
  • Η περιοχή είναι ενεργή σεισμικά και οι επιστήμονες παρακολουθούν τη μετασεισμική ακολουθία για ασφαλέστερη αξιολόγηση.

Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 5,3 και 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Οι δύο σεισμοί καταγράφηκαν με διαφορά λίγων λεπτών.

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο πρώτος σεισμός των 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:31 και είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου.

Γαύδος: Δύο σεισμοί 5,3 και 4,7 Ρίχτερ

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 13,4 χιλιόμετρα.

Νέος σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Εύβοια – Τα 5,2 ο κύριος σεισμός

Λίγα λεπτά μετά, δεύτερος σεισμός μεγέθους 5,3 ταρακούνησε και πάλι το νησί.

Γαύδος: Δύο σεισμοί 5,3 και 4,7 Ρίχτερ

Ο δεύτερος σεισμός είχε επίκεντρο 7 χλμ ΑΒΑ της Γαύδου με εστιακό βάθος τα 13,8 χλμ, σύμφωνα και πάλι με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί σε αρκετές περιοχές του νησιού και της Κρήτης και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Νέος σεισμικός χάρτης του ΑΠΘ - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Η Γαύδος και η θαλάσσια περιοχή που την περιβάλλει παρουσιάζουν συχνά σεισμική δραστηριότητα, καθώς βρίσκονται πάνω σε ενεργό τεκτονικό περιβάλλον. Μόνο τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί αρκετές μικρότερες δονήσεις στην ευρύτερη ζώνη νότια της Κρήτης, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκή γεωδυναμική κινητικότητα της περιοχής.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας θα είναι καθοριστική για την ασφαλέστερη αξιολόγηση του φαινομένου τις επόμενες ώρες, ενώ συστήνουν ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους σεισμικές διεργασίες είναι συμβατές με τη γεωτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής.

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