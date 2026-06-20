Γαύδος: Δύο σεισμοί 5,3 και 4,7 Ρίχτερ

Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 5,3 και 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
Οι δύο σεισμοί καταγράφηκαν με διαφορά λίγων λεπτών.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο πρώτος σεισμός των 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:31 και είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 13,4 χιλιόμετρα.
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Λίγα λεπτά μετά, δεύτερος σεισμός μεγέθους 5,3 ταρακούνησε και πάλι το νησί.
Ο δεύτερος σεισμός είχε επίκεντρο 7 χλμ ΑΒΑ της Γαύδου με εστιακό βάθος τα 13,8 χλμ, σύμφωνα και πάλι με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί σε αρκετές περιοχές του νησιού και της Κρήτης και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.
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Η Γαύδος και η θαλάσσια περιοχή που την περιβάλλει παρουσιάζουν συχνά σεισμική δραστηριότητα, καθώς βρίσκονται πάνω σε ενεργό τεκτονικό περιβάλλον. Μόνο τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί αρκετές μικρότερες δονήσεις στην ευρύτερη ζώνη νότια της Κρήτης, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκή γεωδυναμική κινητικότητα της περιοχής.
Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας θα είναι καθοριστική για την ασφαλέστερη αξιολόγηση του φαινομένου τις επόμενες ώρες, ενώ συστήνουν ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους σεισμικές διεργασίες είναι συμβατές με τη γεωτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.